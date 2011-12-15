У земельному законі вбачають «рішучу делатифундизацію» землі

«Законопроект «Про ринок земель», що пройшов ґрунтовне доопрацювання, розрахований на рішучу делатифундизацію земельного господарства», - заявив в інтерв’ю газеті «Факты» голова Державного агентства земельних ресурсів України Сергій ТИМЧЕНКО.

За його словами, в документі встановлено мінімальну із запропонованих норм площі земель: одна людина може володіти в цілому не більше як 100 гектарами незалежно від місця розташування ділянки. «Навіть якщо в результаті отримання спадку в громадянина у власності опиниться більш як 100 гектарів, він зобов’язаний протягом року провести відчуження зайвої площі. Крім того, у законі істотно урізується допустимий ліміт щодо оренди. Тобто тепер власник землі має право не більш як на 6 тисяч гектарів на території одного району і не більш як на 5 відсотків усіх сільськогосподарських земель області», - сказав голова Держагентства земельних ресурсів.

Він пояснив, це робиться перш за все для того, щоб створити рівну конкуренцію між сільгоспвиробниками.

«Далеко не секрет, що сьогодні агрохолдинги витісняють дрібні господарства, фактично орендуючи цілі райони. Ось і виходить, що сільський житель не може знайти роботу на своїй же землі. Адже багато хто з великих монополістів з’являється тільки двічі на рік – коли сіють і коли збирають врожай. Звідки узятися постійній зайнятості, звідки взятися можливості розвивати інфраструктуру в таких умовах? Саме тому на території кожного району потрібно створювати здорове конкурентне середовище, щоб з’являлися нові робочі місця і, як наслідок, зростав добробут села», - переконаний С.ТИМЧЕНКО.

Голова Держагентства земельних ресурсів також підкреслив, що законопроектом «Про ринок земель» передбачається внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних фізичних осіб – підприємців», згідно з якими сільгоспвиробники повинні реєструватися за місцезнаходженням земельного масиву, на якому працюють.

«Це стане ще одним серйозним бар’єром для тих, хто зацікавлений у масовій скупці землі або спекуляціях нею, а також дозволить нам розвивати сільське підприємництво на місцях і наповнювати сільські бюджети», - підкреслив С.ТИМЧЕНКО.

Як повідомлялося, 9 грудня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону №9001-д «Про ринок земель». За таке рішення проголосували 245 народних депутатів.