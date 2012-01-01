Під час салюту на Майдані лазером висвітили: «Юлі-волю»

Під час святкування в центрі Києва на Майдані Незалежності біля головної ялинки країни прихильники привітали лідера партії «Батьківщина» Юлію ТИМОШЕНКО з Новим роком.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», під час святкового салюту десятки людей підняли плакати з написами "Юля, з Новим роком!".

Одночасно поряд на будівлі з’явився лазерний напис "Юлі-волю".

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Апеляційний суд Києва 23 грудня залишив вирок у силі.

30 грудня Ю.ТИМОШЕНКО було етаповано із Київського СІЗО до Качанівської жіночої колонії №54 у Харкові.