СБУ закрила одну справу проти Тимошенко

Кримінальну справу проти екс-прем’єр-міністра Україні Юлії ТИМОШЕНКО щодо діяльності компанії "Єдині енергетичні системи України" в частині організації приховування валютної виручки, закрито.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

«У зв’язку з тим, що законодавством декриміналізовано ст. 207 КК України (80-1 в редакції 1960 р.), кримінальну справу за обвинуваченням ТИМОШЕНКО Ю.В. в частині організації приховування валютної виручки закрито», - йдеться у повідомленні.

Розслідування ж справи за іншими епізодами «злочинної діяльності» Ю.ТИМОШЕНКО продовжується, підкреслили в СБУ.

За даними прес-центру, у зв`язку з перебуванням Ю.ТИМОШЕНКО у Качанівській виправній колонії № 54 Харківської області, кримінальну справу проти неї щодо діяльності ЄЕСУ направлено за підслідністю до слідчого відділу УСБУ у Харківській області.

Довідка УНІАН. У жовтні СБУ порушила стосовно Ю.ТИМОШЕНКО кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

Слідство звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО в тому, що вона перевела борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тис. дол. на державний бюджет України.

На початку листопада Державна податкова служба поновила розслідування в чотирьох кримінальних справах стосовно діяльності корпорації ЄЕСУ, в яких фігурує Ю.ТИМОШЕНКО. Зокрема, за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО в організації приховування валютної виручки, організації неодноразового ухилення від сплати податків на загальну суму понад 16 млн. грн., розкрадання та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн. ПДВ.

Ці справи пізніше були об`єднані в одне провадження.

Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

У червні цього року Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що не має ніяких боргів перед Міністерством оборони Російської Федерації.