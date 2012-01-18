Сорока відповіла Богословській

Блок Юлії Тимошенко та партія “Батьківщина” ніколи не працювали і не працюватимуть з представниками ЗМІ за принципами цензури.

Про це УНІАН заявила прес-секретар Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА, коментуючи відповідні звинувачення представника Партії регіонів Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ.

“Мені приємно, що Інна Германівна вирішила опікуватися проблемами свободи слова, але в партії “Батьківщина” та у команди Юлії ТИМОШЕНКО співпраця з журналістами побудована на партнерських засадах”, - сказала М.СОРОКА.

За її словами, про принципи спілкування з журналістами та ЗМІ з боку діючої влади та Партії регіонів вже розповів колишній головний редактор газети “Сегодня” Ігор ГУЖВА. Прес-секретар наголосила, що він та низка інших журналістів розкрили таємну кухню підготовки матеріалів та цензуру яка існує в ЗМІ, що належать до структур представників Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України, член парламентської фракції Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА, заявила, що заклик М.СОРОКИ до журналістів «не брати участь в спецопераціях Банкової» та не оприлюднювати певну інформацію щодо Ю.ТИМОШЕНКО, не відповідає стандартам демократії і свободи слова та ілюструє бажання сформувати культ особистості. «Це не перший випадок, коли представники БЮТ намагаються впливати на роботу ЗМІ. Давайте згадаємо рішення районного суду про заборону критики уряду ТИМОШЕНКО, а також проект Конституції, в якому БЮТ намагався прописати норму про позбавлення ЗМІ ліцензії за публікацію дезінформації. Або ще більш характерний випадок: звільнення журналістів за вихід в ефір сюжету «всьо пропало». Усе це свідчить про одне - про бажання обмежити свободу слова і зробити все, щоб позбавити себе від будь-якої обгрунтованої критики», - сказала. І.БОГОСЛОВСЬКА.