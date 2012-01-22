Тимошенко: головне – вивести країну з темряви

Екс-прем'єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО закликає всі опозиційні сили країни об'єднатися в одну політичну команду для участі в парламентських виборах 2012 року, сформувати більшість у Верховній Раді та відсторонити чинну команду від влади.

Про це, як повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО (повний текст), екс-прем’єр пише у своєму листі з Качанівської колонії, звертаючись до громадян України з нагоди Дня Соборності.

"У цей святий для України день, День Соборності нашої держави, я закликаю і благаю вас про соборність та єдність демократичної опозиції. Одна команда – одна перемога. Це єдине гасло, яке сьогодні має бути на озброєнні опозиції, бо тільки в єдності ми незламні", - написала Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем'єр переконана, що лише єдність демократичних сил дозволить перемогти чинну команду. "Доля знову дає нам шанс. Шанс побудувати гідну країну. І ми повинні нарешті зрозуміти, що на цих виборах ми змагаємося за країну, а не за власні партії. Що мова йде не про склад парламенту наступного скликання, а про майбутнє країни на десятки років вперед. Що головне – не провести кілька десятків своїх соратників до Верховної Ради, а вивести країну з темряви", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

"В ці хвилини я перебуваю у в‘язниці, куди "поселив" мене Янукович. Я хочу, щоб ви знали, що я пройду через будь-які випробування, через будь-які тортури чи знущання. Я не здамся і не зламаюся. Але я хочу знати, що на волі ви також пройдете через всі випробування і об’єднаєтесь заради нашої спільної перемоги", - пише лідер ВО "Батьківщина".