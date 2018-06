Питання Тимошенко Європа прив'яже до принципу «more for more»?

Прем`єр-міністр Латвії Валдіс ДОМБРОВСКІС відзначає важливість для ЄС ситуації з екс-прем`єр-міністром України, лідером опозиційної партії «Батьківщина» Юлією ТИМОШЕНКО в контексті перспектив подальшого зближення співтовариства європейських країн з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ДОМБРОВСКІС заявив на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ після двосторонньої зустрічі в Ризі.

Прем`єр Латвії зазначив, що питання про ситуацію з Ю.ТИМОШЕНКО було піднято в ході переговорів із прем`єр-міністром України у форматі тет-а-тет.

«Дійсно, під час нашої розмови тет-а-тет із паном прем`єром ми торкнулися цього питання. Ми сказали, що це питання важливе не лише для Латвії, але й для Європейського Союзу в цілому. І можливо навіть це питання якимсь чином буде прив`язане до розгляду принципу «more for more», - сказав В.ДОМБРОВСКІС.

Він уточнив, що принцип «more for more» („більше реформ за більшу допомогу” (more reforms for more funds), який використовується при підготовці Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, визначає, що підтримка в процесі євроінтеграції буде надана тим країнам, які готові здійснювати внутрішні реформи, зокрема реформи судової системи, а також демократичні перетворення.