Наливайченко хоче, щоб за справу Забзалюка взялися ФАТФ та Інтерпол

До розслідування фактів корупції у Верховній Раді, викритих народним депутатом Романом ЗАБЗАЛЮКОМ, мають бути залучені міжнародні організації з боротьби з відмиванням брудних коштів.

Таку думку висловив голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Зокрема, у цьому зв’язку він назвав такі організації, як Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (ФАТФ) та Інтерпол.

За його словами, першочерговим завданням такого розслідування має бути встановлення походження корупційних коштів.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО зауважив, що за участю слідчих з міжнародних правоохоронних структур мають бути допитані особи, які, «прикриваючись депутатським мандатом, у парламенті ведуть мафіозну діяльність». «Адже безсумнівно, що це брудні гроші, які вкрадені з державного бюджету України та відмиті через офшори», - вважає політик.

«Потрібно зруйнувати схеми, які породжують корупцію і покладені в основу олігархічної системи влади в Україні, а саме: непрозорий розподіл бюджетних коштів через систему держзакупівель і бюджетних дотацій, а також уникнення оподаткування через виведення прибутків в офшори», - переконаний В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

В цілому, на його думку, зупинити корупцію в парламенті можна через запровадження механізму відкликання народних депутатів.

«Треба нарешті покласти край корупції у Верховній Раді. У новому парламенті більшість від об`єднаної опозиції невідкладно запровадить у законодавстві механізм відкликання виборцями депутатів, які причетні до корупції та зраджують волі громадян», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2011 року Р.ЗАБЗАЛЮК вийшов зі складу фракції "БЮТ-Батьківщина", а 10 січня увійшов до складу депутатської групи "Реформи заради майбутнього".

8 лютого на прес-конференції Р.ЗАБЗАЛЮК заявив, що його вихід із фракції "БЮТ-Батьківщина" був підпорядкований головній меті - провести розслідування щодо підкупу депутатів.

При цьому народний депутат сказав, що за перехід в депутатську групу "Реформи заради майбутнього" одержав 450 тис. доларів.

9 лютого голова Верховної Ради В.ЛИТВИН звернувся до генпрокурора та голови парламентського Комітету з питань регламенту Володимира МАКЕЄНКА з проханням надати правову оцінку інформації про начебто оборудки у стінах Верховної Ради, пов’язані з перекуповуванням депутатів, та провести відповідне розслідування.

10 лютого Р.ЗАБЗАЛЮК також звернувся до В.ПШОНКИ з офіційною заявою "про незаконні дії з боку представників окремих політичних сил, що направлені на порушення виборчих прав громадян України".