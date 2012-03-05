Соціологи порахували, що опозиції краще йти на вибори поодинці

Об`єднання опозиційних партій в єдиний список на виборах до Верховної Ради України не дозволить отримати їм більшу підтримку виборців, аніж за умови окремої участі у парламентській кампанії.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій АНТИПОВИЧ, посилаючись на результати соціологічного опитування.

"Жоден з досліджуваних варіантів об’єднаних списків не дає наразі кумулятивного ефекту – відповідно похід партій на вибори "по одному" дає у підсумку кращі результати, ніж в об’єднанні", - сказав О.АНТИПОВИЧ.

За його словами, респондентам було запропоновано два варіанти об`єднання опозиційних сил і один — провладних партій. Зокрема, йшлося про єдиний список партій "Батьківщина" та «Фронту Змін», а також про єдиний список партії "Батьківщина", «Фронту Змін» та Всеукраїнського об`єднання "Свобода". Для респондентів також було запропоновано варіант об`єднання Партії регіонів, Народної партії та "Сильної України".

"Єдиний варіант об’єднання, за якого майже досягається кумулятивний ефект, – це єдиний список партій "Батьківщина" та "Фронт Змін". Таке об’єднання наразі готові підтримати 30% виборців, при цьому "по одному" партії можуть отримати 31%. Лише на Заході таке об’єднання дає приріст: 51% – "по одному", проти 53% – "разом", - уточнив соціолог.

За його словами, основна проблема полягає в тому, що прихильники «Фронту Змін» таке об’єднання сприймають гірше (лише 75% прихильників вже готові підтримати єдиний список), ніж прихильники "Батьківщини" (90%).

"Цікаво, що приєднання до цього об’єднання "Свободи" не додає йому електоральної ваги. Єдиний список партій "Батьківщина", "Фронт Змін" та "Свободи" наразі готові підтримати теж 30%, при цьому "по одному" партії можуть отримати до 35%. Лише близько 80% існуючих прихильників "Батьківщини", 70% - "Фронту Змін" та "Свободи" вже готові підтримати таке об’єднання. Важливо, що як прихильники "Батьківщини", так і «Фронту Змін» більш обережніше ставляться до об’єднання "трьох", ніж "двох", - зазначив О.АНТИПОВИЧ.

За словами соціолога, не досягається кумулятивний ефект і при об’єднанні провладних партій. "За єдиний список Партії регіонів, Народної партії та "Сильної України" готові вже проголосувати 21% (виборців), при цьому "по одному" партії можуть отримати 23%", - уточнив він.

Довідка УНІАН. Соціологічна група "Рейтинг" проводила опитування 10-24 лютого 2012 року у всіх регіонах України. У дослідженні брали участь 4 тис. респондентів у віці від 18 років і старше. Статистична похибка за вибіркою становить не більше 1,5 %.