В Азарова найняли лобістів, щоб «вламати» МВФ?

Уряд Миколи АЗАРОВА звернувся до американської лобістської та консалтингової компанії APCO, щоб отримати черговий транш від Міжнародного валютного фонду.

Про це пише «Українська правда», посилаючись на відповідний лист за підписом програмного менеджера цієї аналітичної установи у Вашингтоні Брента КРЕЙНА, який є у розпорядженні видання, і фотокопію якого воно наводить.

Лист адресовано членам Міжнародної спілки радників (IAC) та дивізіону Глобальної політичної стратегії (GPS) при APCO, куди входять відставні чиновники і топ-менеджери з різних країн.

Тема листа позначена як "терміновий запит від уряду України".

"Ми отримали прохання уряду України спробувати знайти спосіб просунутися вперед у розблокуванні тупику, в який зайшли відносини України з МВФ щодо отримання подальших траншів з $15 мільярдної допомоги МВФ", – сказано у ньому.

«Але уряд України не бажає приймати вимогу МВФ припинити субсидіювання населення в оплаті газу, що допомогло би збалансувати бухгалтерію державної енергетичної компанії "Нафтогаз". Точка зору уряду полягає в тому, щоб зробити таке в цьому році і підвищити ціни на газ для населення - це політичний суїцид напередодні виборів у жовтні 2012 року», - йдеться в листі.

"Ми шукаємо людей з сильними зв'язками серед відповідних посадовців МВФ, які могли би поцікавитися серед співробітників МВФ, чи існує можливість для творчості в цьому питанні, щоб уникнути підвищення цін на газ", – зазначено у листі.

"Ми хотіли б отримати цю інформацію і обговорити її з урядом України, і спробувати навести мости між МВФ і Україною з метою вийти з глухого кута, яким був позначений останній рік. Якщо у вас є відповідні відносини і ви зацікавлені в допомозі, будь ласка, дайте мені знати. Джонатан ВІНЕР в нашому офісі у Вашингтоні веде цей проект і може вам зателефонувати", – просять лобісти.

При цьому видання підкреслює, що у листі впадають в очі як мінімум три особливості.

Перше - це непублічне визнання "командою реформаторів" того факту, що для них критично важливе чергове вливання від донорів.

Друге - це нездатність "уряду реформаторів" йти на ті самі реформи до виборів. «Як випливає з листування APCO, якщо підвищення цін на газ для населення до виборів не буде, то після виборів, воно, очевидно, таки відбудеться», - робить висновок «УП».

Третє – «уряд, який не втомлюється самовихваляти свій професіоналізм, виявився не здатним провести переговори з МВФ, і змушений залучати компанію-лобіста, розписуючись тим самим у власній безпомічності», - зазначає видання.