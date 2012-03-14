У Януковича мають надію, що РФ підтримає євроустремління України

Україна сподівається на підтримку своїх європейських устремлінь з боку Російської Федерації.

Про це сказав Інституту Горшеніна Представник Президента у Верховній Раді України Юрій МІРОШНИЧЕНКО, коментуючи майбутнє парафування договору про Зону вільної торгівлі України з ЄС.

«Я довіряю нашому Міністерству закордонних справ, тому вважаю, що їх офіційна позиція щодо дати парафування (договору про створення ЗВТ України і ЄС), буде підтримана. Щодо подальшої ратифікації, то я переконаний, що вона відбудеться в усіх країнах», - відзначив Ю.МІРОШНИЧЕНКО

При цьому він висловив переконання, що парафування і подальше підписання даного договору не погіршить відносини України з Росією. «Курс на євроінтеграцію не є новим, тому росіяни знали і знають про наші євроінтеграційні устремління. Разом з тим наша політика щодо Росії є дружньою, Росія має статус нашого стратегічного партнера. Тому жодної небезпеки для відносин з РФ така інтеграція з ЄС не несе, ми сподіваємося на підтримку наших європейських устремлінь з боку Російської Федерації», - відзначив Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

Водночас його колега по фракції, народний депутат від Партії регіонів Валерій КОНОВАЛЮК висловив думку, що для України більш вигідна інтеграція в Євразійський економічний союз.

«Не треба бути міністром закордонних справ, щоб усвідомити і зрозуміти очевидні речі: нас, власне кажучи, ніколи серйозно не розглядав як кандидата у члени Європейського Союзу. Ця риторика, яка вже стала міфом для громадян України, абсолютно безпідставна», - відзначив він.

Депутат звернув увагу на те, що навіть в найблагополучніший для інтеграції період - після Помаранчевої революції, коли Захід зустрів з великими надіями нову українську владу і надав їй величезну кредитно-фінансову допомогу, і то, на той момент Україна ні на крок не просунулася у бік ЄС. «Останній рік звучать дуже різкі заяви від європейських чиновників різного рангу. І багато хто з них не залишає абсолютно жодних шансів навіть гіпотетично розглядати підписання Договору про асоціацію і створення Зони вільної торгівлі, оскільки вже критична маса усіх тих вимог і заяв, які звучать в ЄС на адресу України, не дає для цього жодних шансів і можливостей», - сказав В.КОНОВАЛЮК.

На думку народного депутата, сьогодні Україна опинилася у «підвішеному» стані, і членство в Європейському Союзі років через 20 для нас є неприйнятним. «І наша зовнішня політика має бути орієнтована виключно на те, яка інтеграція для нашої країни дасть нам велику ефективність – фінансову, економічну, гуманітарну, і як ми можемо у цей період уникнути дуже серйозних наслідків фінансової кризи, які для України є вкрай згубними», - вважає В.КОНОВАЛЮК.

При цьому він відзначив, що можливе парафування договору про створення ЗВТ з ЄС ніяк не позначиться на українсько-російських відносинах. «Ми сьогодні перебуваємо в тій самій низькій точці наших двосторонніх відносин. Російська Федерація дає нам чітко зрозуміти, що наші торговельно-економічні відносини не будуються на конкретних договорах, які не передбачають стягування мит і обмежень. З урахуванням створення Зони вільної торгівлі з Євросоюзом, РФ і Митний союз будуть змушені закривати свої ринки, тому що європейські товари йдуть до Росії, як до Казахстану і Білорусі, з певними митами. І хто від цього виграє? У мене не виникає жодного сумніву: програє насамперед Україна. І потрібно поважати аргументи і економічні розрахунки, які свідчать, наскільки інтеграція в Євразійський економічний союз для нас виграшна і ефективна. Тому що Україна одержує колосальні преференції і можливість для того, щоб забезпечити модернізацію своєї економіки», - вважає народний депутат.

Народний депутат від НУ-НС Ксенія ЛЯПІНА відзначила, що була б дуже щаслива, якби дійсно наприкінці березня було парафовано договір про ЗВТ України з ЄС. Депутат відзначила, що, наскільки вона розуміє, договір, у принципі, готовий. «І європейські чиновники підтверджували, що фактично гальмування йде з боку України. І не через економічні процеси, а через політичні. Тому що Зона вільної торгівлі з ЄС, вирвана з контексту Договору про асоціацію, ЄС не цікавить. Їх цікавить комплекс. Парафувати окремо договір про створення ЗВТ вони можуть, але взагалі-то його буде підтверджено і він запрацює лише в комплексі з Договором про асоціацію. А Договір про асоціацію – це політичний документ», - сказала К.ЛЯПІНА

При цьому народний депутат вважає, що найбільший скепсис щодо ратифікації Договору з Україною проявляє Німеччина. «Різні причини цього називають фахівці. Одні говорять про певну близькість до Росії, певні бізнес-інтереси. Але є і дуже чіткі, зрозумілі публічні аргументи, які наводять європейські політики, а німецькі, можливо, особливо чітко артикулюють ці причини. І в першу чергу вони говорять, що не можуть вибірково підходити до авторитарних режимів. Європейці думають: що нам скажуть наші виборці, якщо ми станемо поряд з ЯНУКОВИЧЕМ, увагу якого ми тільки що звертали на порушення прав людини в країні, на політичних в`язнях, переслідуванні опозиції, і підписуватимемо з ним політичний Договір про асоціацію з ЄС? Тобто – визнавати, що Україна готова до сприйняття європейських цінностей?», - сказала вона.

При цьому К.ЛЯПІНА відзначила, що Україна – не такий вже привабливий ринок для ЄС. «Наша влада думає, що обмежиться тільки економічним договором, про Зону вільної торгівлі. Але це нереальність і неможливо, тому що економічний договір – перший крок до політичної асоціації. Відірваний від цього, він дійсно не цікавить ЄС. Скажемо чесно, наша економіка взагалі на ладан дихає. І рейтингові агентства в чергове знижують наш рейтинг, і ризики дефолту позначають. Тому економіка України не така вже сильно приваблива, щоб ЄС прагнув її інтегрувати», - вважає народний депутат.

Як повідомляли деякі ЗМІ, процедура парафування Угоди про асоціацію може відбутися в Брюсселі 30 березня 2012 року.