Янукович вважає питання кордону з Росією близьким до вирішення

Україна і Росія практично погодили питання про делімітацію морського кордону.

Про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив в інтерв'ю російському телеканалу «Росія-24».

«Багато питань нам вдалося вирішити для наших прикордонних районів, для наших громадян. Ми вже впритул наблизилися до ухвалення рішення по розмежуванню Керченської протоки. Це дуже важливо, і в зв'язку з цим практично вирішили питання по делімітації кордону між Україною і Росією», - сказав Президент.

За його словами, це дуже важливе питання, рішення якого дозволить мати цивілізовані міждержавні відносини, «оскільки не маючи кордонів, держави не можуть існувати».

«Ми зобов'язані були виконати цю роботу, і ми її фактично виконали», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Також він наголосив на важливості вирішення питання щодо спрощення процедури проходження українсько-російського кордону для громадян.

«Порядок перетину кордону повинен бути максимально комфортним і повинен бути спрощений. Ми повинні з повагою ставитися до наших громадян», - сказав Президент.

Він не виключає, що для цього потрібно буде підписати додаткові міждержавні угоди.





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Позиція України щодо врегулювання питань акваторії Керченської протоки, полягає в тому, що між колишніми радянськими республіками - РРФСР і Україною - проходив адміністративний кордон, надає коментар РІА "Новости". 1999 року Київ в односторонньому порядку встановив в протоці лінію охорони державного кордону.



Росія вважає, що в Радянському Союзі адміністративні кордони між союзними республіками не встановлювалися по акваторії внутрішніх морських вод. Тому не було і немає ніяких легітимних документів союзного чи республіканського рівня, які фіксували б лінію розмежування у водах Азовського моря і Керченської протоки. Відтак Росія не може визнати встановлену українською стороною в цих водах "лінію охорони держкордону".



У Москві виходять з положення Договору про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки від 2003 року, згідно з яким ця акваторія історично є внутрішніми водами Росії і Україні.



Головним предметом суперечки є Керч-Єнікальський канал - єдиний водний шлях з Чорного моря в порти Волго-Донського басейну.



Останнім часом представники керівництва двох країн висловлювали надію на успішне вирішення цього питання.