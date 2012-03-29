Іващенко обурений: його рідних не допитували, а протоколи є

Про це йдеться в його заяві, переданій УНІАН адвокатами.

«У ході судових засідань із 16 по 26 березня Печерським судом було вивчено 48 томів кримінальної справи. За результатами цієї роботи є всі підстави стверджувати: з першого й до останнього дня досудового слідства, слідчими Головного управління військових прокуратур Генеральної прокуратури – стосовно мене грубо й цинічно порушувалися норми кримінально-процесуального Закону з метою фальсифікації матеріалів», - говорить у своїй заяві В.Іващенко.

Аналізуючи хід подій, він зазначає, що, починаючи з моменту порушення кримінальної справи, в усіх процесуальних документах містяться безапеляційні твердження слідчих, що «Іващенко скоїв «злочин», а не підозрюється в скоєнні злочину». «Тобто, з моменту порушення кримінальної справи, слідчі вже вважали мене злочинцем, і всі їхні подальші "зусилля" були зосереджені лише на тому, щоб будь-якими способами й засобами, зокрема протизаконними, спробувати це довести. Іншими словами це виглядає таким чином – спочатку проти Валерія Іващенка (без будь-яких для цього підстав) слідчі порушили кримінальну справу, а потім почали «активно шукати» докази, нібито, скоєного їм протиправного діяння», - зазначає В.Іващенко. При цьому він підкреслює, що в результаті таких «пошуків» слідчими здійснювалися фальсифікації й підтасовування матеріалів справи, з метою компенсації відсутності в справі, передбачених законом ознак складу злочину - причинно-наслідкового зв`язку між діяннями й наслідками, що наступили, нібито скоєного злочину, спрямованості наміру тощо.

Таким чином, вважає В.Іващенко, слідством спочатку було визначено, що незаконним, злочинним шляхом було відчужено майно Державного підприємства "Феодосійський судно-механічний завод". «Проте, оскільки до цих дій я, як колишній в.о. міністра оборони, ніякого відношення не мав, було "винайдено" екзотичну, цинічну й протизаконну формулу звинувачення: "відчуження майна заводу відбулося не в результаті проведених товарною біржею торгів із продажу цього майна, а в результаті узгодження мною проекту плану санації заводу" », - йдеться в документі.

Крім того, автор листа звертає увагу на те, що після припинення слідчих дій у справі на період розгляду скарги адвокатів на постанову про порушення кримінальної справи слідство продовжувалося.

Грубим порушенням закону, зазначає в коментарі В.Іващенко, є й той факт, що слідчі дії продовжувалися після офіційного завершення досудового слідства, що є очевидним фактом фальсифікації матеріалів справи.

До розряду фальсифікації документів у справі він відносить і наявність протоколів допиту його рідних і близьких, хоча ніяких свідчень вони слідчому не давали.

«На фальсифікацію матеріалів справи й протизаконні дії слідчих я й мої адвокати, члени моєї сім`ї неодноразово звертали увагу в численних скаргах на ім`я Генерального прокурора. Але, жодна з них до нього не потрапила, а була розглянута прокурором із нагляду Головного управління військових прокуратур. Тобто, органом, на дії працівників якого й подавалися скарги», - підкреслив В.Іващенко. При цьому він усе ж таки висловлює надію на те, що «суд обов`язково зверне увагу на допущені слідством грубі порушення на стадії досудового слідства, оцінить належним чином доводи захисту й винесе законне та справедливе рішення».

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу зі звинувачення В.Іващенка в зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації Держпідприємства Міноборони "Феодосійський судно-механічний завод".

В.Іващенка було затримано в серпні 2010 року. Стосовно нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.