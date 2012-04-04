У ПР сподіваються, що заява Тейшейри стане «холодним душем» для опозиції

Народний депутат від Партії регіонів, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир Олійник вважає, що заява голови Представництва ЄС в Україні Жозе Мануеля Пінту Тейшейри про те, що Євросоюз не висував офіційних вимог щодо участі ув’язнених екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко та колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка в наступних парламентських виборах, має стати «холодним душем» для опонентів влади

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

«Європа ставить питання про те, щоб вибори в Україні пройшли демократично та прозоро. А участь у них можуть брати ті, хто, відповідно до виборчого законодавства, мають таке право і відповідають законодавчо установленим вимогам щодо віку, освіти, часу проживання в Україні і вимозі щодо несудимості. Це внутрішнє питання України», - зазначив В.Олійник.

«Для Європи головне, щоб під час голосування та підрахунку голосів були збережені принципи демократичного виборчого процесу», - додав він.

За словами депутата, заява голови Представництва ЄС в Україні щодо того, що ЄС не вимагав дозволити Ю.Тимошенко та Ю.Луценку брати участь у виборах, повинна припинити спекулювання опозиційних політиків на цій темі.

«Ця заява має стати холодним душем для опозиції, яка постійно спекулює на цій темі і намагається накликати якісь проблеми на нашу державу», - переконаний В.Олійник.

При цьому він наголосив: «Ще не настав час для визначення, хто може бути кандидатами у народні депутати, а хто ні, а опоненти влади вже намагаються заплямувати репутацію всього виборчого процесу і на весь світ кричать, що комусь не дозволили обиратися до парламенту. Таким чином, опозиція лише стає на заваді проведенню чесних та прозорих виборів в Україні».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Посол, голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ж.Тейшейра заявив, що ЄС не висував офіційної умовищодо участі екс-прем’єра Ю.Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ Ю.Луценка у виборах до Верховної Ради.

Ж.Тейшейра нагадав, що стосовно цього питання була низка звернень з боку провідних політиків Євросоюзу. Зокрема, зазначив він, ці політики заявляли про те, що визначні лідери опозиції повинні мати можливість брати участь в парламентських виборах. «Однак сьогодні з боку Європейського Союзу не було висунуто офіційної умови стосовно цього питання», - сказав голова Представництва ЄС.

При цьому Посол не став прогнозувати, які наслідки будуть для України, якщо Ю.Тимошенко та Ю.Луценко не будуть брати участи у виборах до ВР. «Однак це питання викликає велику стурбованість у Європейському Союзі і країнах ЄС», - сказав він.

Довідка УНІАН. Згідно з п.4 ст.9 Закону України «Про вибори народних депутатів України», не може бути висунутий кандидатом й обраний депутатом громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

11 жовтня 2011 року Печерський районний суд Києва засудив екс-прем`єра Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році.

27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив колишнього міністра внутрішніх справ Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдані збитки), з позбавленням права обіймати керівні посади і рангу державного службовця.

При цьому незалежні спостерігачі відзначали політичний характер обох вироків, а також низки інших процесів проти колишніх урядовців, які ще тривають в Україні.