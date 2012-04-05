У Кличка вважають, що рішення КС спотворює логіку виборів

19:49, 05 квітня 2012
Політика
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В «УДАРі» констатують – у Конституційному Суді ухвалили чергове рішення на користь Адміністрації Президента. 

Віталій Кличко
Рішення Конституційного Суду, відповідно до якого закордонні виборчі дільниці мають бути виключені зі складу одномандатних округів на території Києва, створює умови для використання адміністративного ресурсу та фальсифікацій виборчого процесу з боку партії влади.

Про це йдеться у заяві партії «УДАР Віталія Кличка», повідомили УНІАН у прес-службі цієї політичної сили.

«Це не просто старт до змін виборчого закону, який ще вчора сама партія влади називала ідеальним, компромісним і мудрим. Це створення основи для можливих маніпуляцій з голосуванням українців, що сьогодні проживають за кордоном. В результаті цього рішення сотні тисяч громадян України, які проживають за кордоном, будуть позбавлені права обирати кандидатів за мажоритарними округами, і зможуть голосувати тільки за партійні списки», - йдеться у заяві партії.

В «УДАРі» наголошують, що подібне рішення КС спотворює саму логіку виборів. «Очевидно, що таким чином партія влади намагатиметься «скорегувати» волевиявлення київської громади й штучно надати додаткові голоси потрібним їй кандидатам», – йдеться у заяві партії «УДАР».

«Схоже, що сьогодні технології стають витонченішими, але мета залишається тією ж – вже напередодні старту кампанії створити всі можливі умови для застосування адмінресурсу й фальсифікацій правильного підрахунку голосів, вигідного виключно для партії влади та її висуванців», – наголошують в партії.

На думку представників «УДАРу», Конституційний Суд в його нинішньому складі має бути змінений: «Довіри до цих людей немає ані в суспільстві, ані в експертному середовищі. Ми бачимо, що продовжується руйнація цього важливого державного інституту, який давно втратив свою незалежність і репутацію».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 квітня, Конституційний Суд України за результатами розгляду подання, внесеного 59 депутатами з фракції Партії регіонів, оприлюднив рішення, яким визнав неконституційною норму щодо закріплення закордонних виборчих дільниць до одномандатних округів у Києві, яка передбачена ч.2 ст.22 Закону «Про вибори народних депутатів».

Мотивуючи своє рішення, КС зазначив, що ця норма не забезпечує принципу рівного і вільного виборчого права виборців, які проживають або перебувають за межами України, відображення їх волевиявлення, а також зумовлює значне збільшення кількості виборців у Києві, які не пов’язані з територіальною громадою столиці.

При цьому Конституційний Суд у своєму рішенні згадав рішення Європейського суду щодо застосування аналогічної норми у державі Ліхтенштейн, в якому була визнана можливість скасування права голосування виборців, які постійно проживають за кордоном країни, не знайомі з особливостями внутрішньої ситуації та не можуть визначитися зі своїми кандидатами.

Таким чином, українці, які проживають за кордоном, будуть обирати депутатів лише за партійними списками.

 

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