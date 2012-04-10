Афганці обіцяють вийти на акції протесту

Про це заявив керівник Всеукраїнської громадської організації учасників бойових дій в Афганістані «Ніхто, крім нас» Олександр Ковальов, повідомляє прес-служба організації.

«Після Великодня по всій країні відбудеться повномасштабна безстрокова акція протесту за участю всіх громадських організацій і під безпосереднім керівництвом НКН», - пообіцяв він.

За словами О.Ковальова, влада наступного тижня готує до ухвалення урядовий законопроект «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», проти ухвалення якого афганці і чорнобильці боролися півтора роки.

«Ми виходили з протестами під парламент, ми захоплювали Пенсійні фонди, голодували, а деякі з нас, як дончанин Геннадій Конопльов, платили своїм життям за те, щоб перед людьми, які поклали своє здоров'я під час ліквідації чорнобильської аварії, держава виконувала соціальні зобов'язання», - сказав він.

За словами О.Ковальова, півтора роки влада імітувала реформи, намагалася розколювати громадянські рухи і переконати суспільство в тому, що чорнобильці, афганці, «діти війни» одержують надвисокі пенсії. О.Ковальов наголосив, що влада нічого не зробила для проведення системної реформи пільгового оподаткування.

О.Ковальов заявив, що організація «Ніхто, крім нас» готова до діалогу і процесу реального реформування пільгової системи, з ліквідацією і урізуванням спецпенсій, а не тупого відбирання пільг у тих, чий прожитковий мінімум трохи більше за тисячу гривень».

Довідка УНІАН. 9 вересня 2011 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні урядовий проект закону "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (№ 9127).

Цим законопроектом, по суті, скасовувалися ряд пільг для громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Також передбачалося скасувати ряд пільг для тих громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, медичним і фармацевтичним працівникам, учасникам бойових дій і особам, прирівняним до них.

Крім того, законопроектом було передбачено скорочення пільг для учасників війни і ветеранів праці, а також для осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

20 вересня 2011 року парламент мав розглянути цей закон в другому читанні та в цілому. Того дня близько тисячі чоловік пікетували Верховну Раду з вимогою не ухвалювати закон.

20 жовтня Верховна Рада України також планувала розглянути цей законопроект.

Після масових протестів законопроект було знято з розгляду.

7 квітня 2012 року заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко заявив УНІАН, що представники більшості у Верховній Раді нівелюють всі соціальні ініціативи Президента Віктора Януковича, наполягаючи на розгляді законопроекту в другому читанні щодо виконання судових рішень, яким передбачено скасування пільг багатьом категоріям.