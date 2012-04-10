«Наша Україна» звинувачує владу у спробах знищити україномовний кінопрокат

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії.

У документі наголошується, що 5 квітня податківці «безпідставно» вилучили виробничу техніку та паралізували роботу провідної української студії кінодубляжу Le Doyen, яка дублює українською мовою майже 60% іноземних фільмів.

У партії вважають, що таким чином влада «почала погром україномовного дублювання фільмів». «Дії на знищення україномовного прокату свідчать, що нинішнім урядом керують інтереси не України, а «русского мира» і російського бізнесу», – заявляють у «Нашій Україні».

Члени партії нагадують, що 1 лютого 2012 року уряд Миколи Азарова «кулуарно» ухвалив постанову №168, якою дозволив показувати в Україні фільми, озвучені чи дубльовані за кордоном.

«Ця постанова є прямим лобіюванням інтересів іноземних, в першу чергу російських, прокатників в Україні. На практиці дія постанови приведе до повної русифікації національного кінопрокату. Рішення уряду не лише порушує конституційні права українських громадян, але й знищує вітчизняний бізнес у сфері кінодублювання, позбавляє робочих місць та погіршує соціальне становище сотень українських акторів, технічних працівників і їх сімей», - йдеться в заяві партії.

«Наша Україна» закликає всі опозиційні сили спільно виступити на захист української кіноіндустрії. У партії вважають, що одним з перших рішень демократичної більшості у новому парламенті мають стати зміни до закону «Про кінематографію», які передбачатимуть, що фільми, які демонструються в Україні, мають бути дубльовані виключно в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня, податкова міліція провела обшук в офісі студії кінодубляжу Le Doyen (дочірнє підприємство B&H). Студія дублювала близько 60% фільмів в Україні.

6 квітня прес-центр Державної податкової служби у м. Києві заявив, що обшуки на підприємствах кінематографічної галузі пов’язані з ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах.

*** Постпродакшн студія Le Doyen - перша та єдина в Україні студія запису, обробки та зведення звуку у форматі Dolby Digital. 18 січня 2009 року Le Doyen була сертифікована компанією Dolby як студія категорії Dolby Premier. До цього в світі існувало лише 10 студій аналогічного класу.

Студійний комплекс містить в собі студію-кінотеатр Dolby Premier Mix, 5 студій для дублювання, монтажні кімнати для роботи зі звуком та відео.