У Кличка кажуть, що міністр Саламатін - загроза національним інтересам

Про це заявив керівник юридичного департаменту партії «УДАР» Валерій Карпунцов.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу», за словами В.Карпунцова, статтею 76 Конституції України встановлено вимоги обмежувального характеру щодо права бути обраним народним депутатом. Зокрема, кандидат повинен мати громадянство України, досягти на день виборів 21 року, проживати в Україні протягом останніх п’яти років, не мати судимостей. Водночас, за словами політика, почастішали випадки, які підтверджують порушення цих норм Конституції з боку людей, які є чинними народними депутатами або ж перейшли з ВР до кабінетів влади.

«Так, згідно з інформацією Комісії з питань громадянства при Президентові України, нинішній міністр оборони Дмитро Саламатін набув громадянства України у 2005 році, а повноваження народного депутата отримав у 2007 році. Виникає закономірне питання – а чи проживав пан Саламатін в Україні протягом останніх п’яти років до набуття депутатських повноважень? Навряд чи напередодні виборів у парламент хтось надав виборцям достовірну інформацію, яка б підтверджувала цей факт», – зазначив В.Карпунцов. Він також наголосив: у зв’язку з оприлюдненими фактами призначення цієї людини на посаду міністра оборони України виглядає як нехтування не лише нормами чинного законодавства, але й національними інтересами країни.

В «УДАРі» застерігають усі політичні сили, які знаходяться на порозі активної парламентської кампанії, від використання ганебної практики чинної влади й приховувати інформацію про кандидатів у своїх виборчих списках.

«Ми неодноразово зазначали, що наша політична сила формує свій виборчий список за принципом відкритості й готова надати інформацію про кожну людину, яка в ньому буде. І завжди наголошували на необхідності працювати прозоро й публічно, зверталися до колег по опозиції із закликом робити так само. На цьому базується довіра виборців, яку ми не маємо права втратити», – зазначив голова юридичного департаменту «УДАРу».

Довідка УНІАН. 8 лютого 2012 року Президент України Віктор Янукович своїм указом № 72/2012 призначив Д.Саламатіна міністром оборони.

11 квітня прес-служба "Народної самооборони" повідомила, що народний депутат України Тарас Стецьків отримав відповідь на депутатський запит про те, коли російський громадянин Д.Саламатін отримав громадянство України.

"Як свідчить відповідь за підписом голови комісії при Президентові України з питань громадянства О.Лукаш, матеріали стосовно Д.Саламатіна були розглянуті комісією 30 листопада 2005 р. та Указом Президента України від 6 грудня 2005 р. № 1705 згаданій особі було надано українське громадянство", - повідомив Т.Стецьків.

За словами політика, "така відповідь означає, по-перше, що твердження представників Партії регіонів про те, що Д.Саламатін отримав українське громадянство у 1999 році, є брехнею. Можливо, тоді він лише поселився в Україні".

"По-друге, призначення міністром оборони України особи, яка лише 5 років була громадянином України, а перед тим працювала у російських бізнес-структурах, є яскравим свідченням або некомпетентності Президента В.Януковича, або, що більш вірогідно, прямим і свідомим нехтуванням ним інтересів національної безпеки і оборони", - наголосив депутат.

Натомість у Партії регіонів пояснюють, що нинішній міністр оборони Д.Саламатін розповідав їм, що має громадянство України з 1999 року. Про це заявив народний депутат від ПР Олег Надоша в ефірі «5 каналу» увечері 11 квітня, повідомляє «Тиждень».

За словами О.Надоші, ПР ніколи не заявляла, що міністр оборони України Д.Саламатін отримав українське громадянство в 1999 році. О.Надоша наголосив, що це говорив, в тому числі й однопартійцям, сам Д.Саламатін.

«Так, що до партії питань не може бути, всі питання - до Д.Саламатіна», - резюмував О.Надоша.