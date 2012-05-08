Кузьмін каже, що суд над Тимошенко - найсправедливіший у світі

Про це, як повідомляє Тиждень, він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Die Zeit.

«Чого ви власне хочете? Які проблеми мають наші німецькі друзі?...Тимошенко отримала найсправедливіший у світі судовий розгляд, вона отримує найкращий медичний догляд, вона не повинна у в’язниці працювати, їй дозволено цілими днями писати протестні листи і її не змушують носити в’язничний одяг, вона порушує всі правила колонії і за це її навіть не штрафували… Я зараз не можу уявити своє життя без Тимошенко», - завив Кузьмін.

«Всі, хто тільки може, раптом почали говорити про диктатуру. Але нікого не цікавить, що насправді зробила Тимошенко», - підкреслив Кузьмін.

За словами першого заступника Генерального прокурора, через Тимошенко він тепер постійно повинен їздити до Брюсселя, Страсбурга та виправдовуватися перед європейськими політиками.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня у Європарламенті відбудеться засідання круглого столуна тему: “Процес проти Юлії Тимошенко – виконання українського закону чи порушення прав людини”. Участь у ньому візьме і Ренат Кузьмін.