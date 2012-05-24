Німецький лікар: у Тимошенко - важке захворювання, лікування буде тривалим

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу перед Центральною клінічною лікарнею «Укрзалізниці» у Харкові, де проходить лікування Ю.Тимошенко, сказала журналістам лікар екс-прем’єра Анетт Райсгауер.

«Важкість захворювання пані Тимошенко передбачає тривале лікування», - сказала А.Райсгауер.

Вона відзначила певний прогрес у реабілітації екс-прем’єр-міністра. «Пацієнтка нормально їсть, але в іншому все як і раніше важке захворювання» - сказала А.Райсгауер.

За словами лікаря, на сьогодні не можна точно сказати, коли Ю.Тимошенко почне пересуватися самостійно.

А.Райсгауер також зауважила, що ще не розпочалося основне медикаментозне лікування екс-прем’єра.

А.Райсгауер відмовилась говорити про діагноз Ю.Тимошенко. «Ми домовились з пані Тимошенко, що на сьогодні ми не будемо розголошувати цю інформацію», - зазначила А.Райсгауер.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко 9 травня було переведено з колонії в лікарню "Укрзалізниці" в Харкові. Її лікуванням займаються німецькі лікарі, оскільки українським медикам вона не довіряє.