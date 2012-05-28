Регіонал вже штовхає ідею провести референдум щодо статусу російської мови

«Якщо націоналісти або інші радикально налаштовані групи протидіють захисту прав російськомовних людей на законодавчому рівні, то вирішити питання надання російській мові офіційного статусу можна на всеукраїнському референдумі». Про це заявив народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Юрій Болдирєв, повідомляє прес-служба ПР.

«За даними опитувань серйозних соціологічних служб (зрозуміло, тих, які не працюють на гроші опозиції), в суспільстві підтримка надання російській мові офіційного статусу, аж до введення її другою державною мовою, достатньо велика. В різні роки ця підтримка була від 52 до 54%. Якщо взяти дані в регіональному розрізі, то в Донбасі, приміром, ще в 1994 році проводився референдум, на якому практично 85% людей підтримали цю ідею. Тому, щоб вирішити це питання, ми могли б звернутися до такого демократичного європейського механізму, як референдум», - переконаний Ю.Болдирєв.

Депутат підкреслив, що проведення референдуму можливе після ухвалення відповідної законодавчої бази.

«Ми могли б прийняти закон про референдум. Але наразі наша Конституція не передбачає безпосередньої імплементації результатів референдуму. Тому ми знаємо приклад, коли в 2000 році було проведено всеукраїнський референдум із приводу зміни парламентської системи, створення двопалатного парламенту й скорочення чисельності депутатського корпусу, але результати волевиявлення не були втілені в життя», - нагадав парламентарій.

«Отже референдум – це механізм поки що невідпрацьований. Але якщо наші опоненти будуть замість конструктивної роботи й надалі продовжувати істерику, цілком можливо, що наші партія та фракція ухвалять рішення про те, щоб порадитися з народом і відпрацювати законодавчу базу для проведення референдуму з цього питання. І я нітрохи не сумніваюся, що на референдумі буде ухвалено позитивне рішення, адже соціологічні служби показують, що ідею надання офіційного статусу російській мові, підтримують понад 50% громадян України», - переконаний депутат-регіонал.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня розгляд законопроекту про засади мовної політики у ВР не відбувся. У Верховній Раді сталася бійка представників фракції Партії регіонів із депутатами від "БЮТ-Батьківщини" та НУ-НС, які протестували проти мовного закону «регіоналів».

Коли почалася бійка, В.Литвин закрив засідання ВР і залишив президію парламенту.

В результаті бійки з розсіченою головою було госпіталізовано члена фракції «БЮТ-Батьківщина» Миколу Петрука, а народний депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко заявив, що йому погрожували фізичною розправою.

Законопроект, проти якого виступила опозиція, передбачає, що єдиною державною мовою залишається українська, й звуження сфери її використання забороняється. Разом із тим у законопроекті визнається право громадян на мовне самовизначення й передбачена заборона на обмеження права використання регіональних мов. До таких в Україні відносяться 15 мов, зокрема російська, кримськотатарська і румунська.

Статус регіональної може бути надано мові в тому разі, якщо її використовують не менш як 10% громадян, які проживають на певній території. Використання регіональних мов передбачає переклад передвиборчої, судової та нотаріальної документації, а за бажанням громадян, і внесення даних про них регіональною мовою в паспорт та інші офіційні документи. Регіональними мовами випускники шкіл зможуть складати тести, іспити й проходити співбесіди. Крім цього, пропонується дозволити органам місцевого самоврядування вести цими мовами діловодство та використовувати їх у листуванні з органами державної влади вищого рівня.