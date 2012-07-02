Опозиція наполягає на розгляді декриміналізації статті Тимошенко

Опозиція вкотре наполягає на включенні до порядку денного роботи Верховної Ради законопроекту народного депутата Віктора Швеця (фракція «БЮТ-Батьківщина») щодо декриміналізації статті 365 Кримінального кодексу, за якою засуджена лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Кожем’якін заявив сьогодні на засіданні Погоджувальної ради парламениту.

«Це останній тиждень, і є можливість поставити законопроект нашого колеги Швеця щодо декриміналізації і гуманізації нашого законодавства. Мова йде про статті 364 і 365 (Кримінального кодексу України - УНІАН), і показати всій спільноті, що дійсно Верховна Рада сьогодні є діючим органом, який вирішує ці питання, які пов’язані з політичними репресіями і політичними в’язнями в Україні», - сказав А.Кожем’якін.

Крім того, за його словами, опозиція також наполягає на створенні двох тимчасових слідчих комісій парламенту щодо вивчення обставин, пов’язаних з наданням 6-7 січня 2012 року медичної допомоги Ю.Тимошенко у Качанівській виправній колонії, а також щодо розслідування резонансних вбивств у Донецькій області, у тому числі народних депутатів України Євгена Щербаня та Євгена Кушнарьова.

«Сьогодні у більшості ще є шанс виконати обіцянку Президента Януковича, яку він дав світовій спільноті, - привести українське кримінальне законодавство у відповідність до європейських стандартів», - наголосив лідер фракції.

У свою чергу голова ВР Володимир Литвин зазначив, що ці пропозиції будуть розглянуті на засіданні парламенту 4 липня після розгляду законів про ратифікацію міжнародних угод. Голова ВР звернувся до профільного комітету з проханням надати експертний висновок щодо законопроекту про гуманізацію статей 364 і 365 Кримінального кодексу.

«Що стосується ТСК, колеги, я прошу підтримати розгляд цих питань після ратифікації, але є єдине прохання – забезпечити пропорційне представництво у складі цих тимчасових слідчих комісій», - зазначив В.Литвин.

Довідка УНІАН. Парламент у грудні 2011 року відхилив, а у лютому 2012 не ухвалив законопроект депутата з фракції «БЮТ-Батьківщина» Віктора Швеця «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо приведення національного кримінального законодавства у відповідність із Конвенцією ООН проти корупції».

Законопроектом передбачається внесення змін до статті 365 Кримінального кодексу України, якими встановлено, що перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо воно вчинене з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи у значному розмірі, карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Чинною редакцією Кримінального кодексу таке покарання встановлене за перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб.

Пропонується також встановити, що в статті 365 ККУ неправомірною вигодою вважаються грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову. Неправомірна вигода вважається одержаною у значному розмірі, якщо її сума перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.