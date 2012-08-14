Ківалов визнає, що в мовному законі є неточності

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі депутата.

«Коли я побачив опублікований текст закону, я був украй здивований...», - сказав С.Ківалов.

За його словами, всі законопроекти проходять у парламенті певні процедури.

«Всі законопроекти, перед підписанням головою Верховної Ради України, «шліфуються» і вичитуються редакторами. У парламенті є спеціальний редакторський відділ, який відповідає за всі технічні правки», - зазначив С.Ківалов.

Він додав, що «на етапі підготовки будь-якого законопроекту на підпис редактори разом з профільним Комітетом вивіряють текст майбутнього закону, пунктуацію, виправляють друкарські помилки і вносять інші редакторські правки». За його словами, «відповідальним за підготовку законопроекту був Комітет з питань культури і духовності». «У результаті виявилось, що Комітет не забезпечив не тільки своєчасного розгляду проекту в парламенті, а й технічно не підготував самого тексту до підписання», - сказав С.Ківалов. За його словами, «голова парламенту, який підписує всі закони тільки після їх редакторського опрацювання, в цьому випадку зробив виняток».

«Цей закон – комплексний, він готувався тривалий час, ним вносяться зміни до більш як 30 нормативних актів. Ми бачили всі ці дрібні неточності і в своїх пропозиціях просили їх виправити і врахувати наші зауваження», - сказав С.Ківалов.

Він сподівається, що у вересні «ми розглянемо пропозиції робочої групи, створеної за дорученням Президента, і, звичайно ж, виправимо всі ті неточності, які є в тексті закону». «Проблеми в цьому немає», - додав С.Ківалов.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада України прийняла Закон "Про засади державної мовної політики", що викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнятий з істотними порушеннями.

8 серпня Президент Віктор Янукович підписав цей закон.

10 серпня Закон «Про засади державної мовної політики» набрав чинності.