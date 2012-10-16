Соціологи: виборці "Батьківщини" живуть переважно в селах

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив заступник директора компанії TNS Ukraine Микола Чурилов, виступаючи на засіданні круглого столу «Соціологія на парламентських виборах».

На його думку, явка на виборах буде від 50% до 60%, при цьому в сільській місцевості явка може скласти більше 80%, а в містах не перевищить і 50%.

«Це може призвести до зміни диспозиції політичних сил», - сказав експерт.

М.Чурилов навів приклад «Батьківщини», виборець якої переважно проживає у сільській місцевості: «Тому «Батьківщина» може отримати більше, ніж ми їй сьогодні даємо», - сказав він.

У свою чергу президент Київського міжнародного інституту соціології Валерій Хмелько зауважив, що у сільській місцевості лише 27% готові голосувати за ті сили, які сьогодні представляють провладну коаліцію, тобто Партію регіонів і КПУ. Водночас, за опозицію готові проголосувати 41%.

Тому він погодився з тим, що «певну прибавку» опозиція може отримати.

При цьому більшість соціологів прогнозують боротьбу за голоси між «Батьківщиною» та «УДАРом» в останні дні перед голосуванням за друге місце.

Як вважає директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна, друге місце, ймовірно посяде «Батьківщина», оскільки у структурі виборців «УДАРу» значна частина молоді, яка часто у великих містах проживає не за місцем реєстрації, а на цих виборах змінити місце голосування можна буде лише у межах одного округу.

Також вона вважає, що непогані шанси є й у ВО «Свобода», оскільки можна припустити, що ця політична сила має деяку частку прихованих прихильників у східних та південних областях України.

Президент соціологічної компанії Research & Branding Group Євген Копатько зауважив, що сьогодні дуже швидким темпом іде мобілізація електорату, і 70% вже визначились зі своїм вибором.

Він не прогнозує великих сюрпризів у ході голосування за списками, хіба що, на його думку, інтрига зберігається в тому, хто посяде друге місце – «Батьківщина» чи «УДАР», а також чи вдасться «Свободі» подолати прохідний бар’єр.

Є.Копатько прогнозує основні сюрпризи у мажоритарних округах, де «на великій кількості площі ще не визначились лідери».