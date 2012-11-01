Кандидат "УДАРу" просить суд про повторні вибори в Запоріжжі

Він вимагає визнати протиправними дії Центральної виборчої комісії з внесення до виборчого бюлетеня в одномандатному виборчому окрузі № 79 (Василівка, Запорізька область) неправдивої інформації щодо свого конкурента, висуванця Партії регіонів Володимира Бандурова.

"У виборчому бюлетені було вказано, що Володимир Бандуров є заступником міністра економічного розвитку та торгівлі. Проте, він указом Президента України від 12 вересня був звільнений з цієї посади. В.Бандуров увів у оману виборців, оскільки проводив виборчу кампанію як представник влади, як заступник міністра, яким вже не був", - сказав А.Шевченко.

Кандидат у депутати також додав, що вимагає від суду зупинити оголошення результатів виборів у цьому окрузі та зобов’язати ЦВК провести повторні вибори в одномандатному окрузі. "Якщо суд задовольнить позов, у окрузі повинні відбутися повторні вибори", - переконаний він.

За його словами, він звертався з цього приводу до Київського апеляційного адміністративного суду, проте суд відмовився розглядати його позов через нібито порушення строків звернення.

Згідно з електронною системою "Вибори", у одномандатному виборчому окрузі № 79 опрацьовано 100 % електронних протоколів. За попередніми результатами, у цьому окрузі за мажоритарною системою переміг В.Бандуров за підтримки 55,85 % виборців. А.Шевченко посів третє місце з результатом 15,67 % голосів виборців.