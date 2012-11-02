У МЗС називають «безпідставними» заяви глав місій ОБСЄ щодо виборів в Україні

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі прес-служби МЗС.

«Беручи до уваги заяви інших спостерігачів, стає очевидно, що висловлювання В.Дуглас та О.Гловер є їхніми особистими міркуваннями - безпідставними та емоційними, а не результатом спостереження усіх членів делегації», - зазначається в коментарі.

В МЗС наголошують, що в основі розбіжностей лежать опубліковані ЗМІ 29 жовтня заяви О.Гловер, які не збігаються з оцінками усієї делегації моніторингової місії ЄС.

«Інші спостерігачі також ставлять під сумнів висловлювання О.Гловер та Г.Дуглас, вважаючи, що у випадку останніх має місце вплив особистих переживань на виконання офіційних повноважень. Цілісність та достовірність звіту місії спостереження ОБСЄ ставиться під загрозу. Щонайважливіше, такі оцінки йдуть навіть урозріз з тим, що говорять про вибори в Україні члени опозиційної партії», - зазначають в МЗС.

В міністерстві вважають показовим, що під час зустрічі 1 листопада з екс-прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко лідери виборчого списку Об’єднаної опозиції, за словами голови Ради об'єднаної опозиції Арсенія Яценюка, «обговорили подальші плани, як працювати в новому парламенті, які рішення приймати і як виконати те, чого чекають сьогодні люди».

МЗС вітає настрій опозиції на конструктивну роботу в новому складі Верховної Ради і розраховує, що «консенсус українських політичних сил щодо необхідності переходу від обговорення виборів до роботи на благо країни буде прийнятий як воля українського народу, яка повинна поважитися нашими іноземними партнерами».

В МЗС нагадують, що після парламентських виборів в Україні, які відбулися 28 жовтня, голова Місії довгострокових спостерігачів ОБСЄ Одрі Гловер зазначила, що «демократичний процес в Україні став на зворотній шлях». Інший представник від ОБСЄ, голова делегації Парламентської Асамблеї ОБСЄ Вальбурга Габсбург Дуглас заявила: «Для того, щоб почути позицію ключових політиків у державі, не потрібно їхати до них у тюрму».