УНП подбає про національні пріоритети в парламенті

Українська народна партія має намір контролювати дотримання коаліцією національних пріоритетів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, про це заявив заступник голови партії Ярослав ДЖОДЖИК.

"Як представники правої політичної сили, ми стежитимемо за дотриманням демократичною коаліцією національних пріоритетів. Як ідеологічна політична сила, ми обстоюватимемо формування політичної системи України на основі ідейних партій, а не політичних проектів. Як партія європейських цінностей, ми пропонуватимемо реальні шляхи наступу на корупцію, а не імітацію боротьби", - підкреслив заступник голови УНП.

Він розповів, що представники УНП внесли відповідні пропозиції до Програми дій коаліції демократичних сил, робота над якою ведеться цими днями.

Я.ДЖОРДЖИК зазначив, що УНП наполягає на введенні до Програми дій коаліції закону про декларування доходів і видатків найвищими посадовими особами держави, відкритих регіональних списків та заходів для збереження й розвитку національної ідентичності українців.

"Під час виборчої кампанії і НУ-НС, і БЮТ давали багато обіцянок, які відповідали програмовим засадам УНП та нашому баченню розвитку країни. Ми наполягатимемо, аби вони не "випали" з Програми дій коаліції, та були реалізовані – як законопроекти, що ухвалить демократична більшість, та відповідні кроки сформованого нею уряду", - заявив Я.ДЖОДЖИК.

Серед позицій, яким загрожує "випасти" з Програми дій коаліції, він назвав "збереження та розвиток національної ідентичності українців", ключові заходи з боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади, а також "необхідні заходи для створення ефективної політичної системи на основі реальних політичних партій".

Зокрема, в контексті боротьби з корупцією він наголошує на необхідності ухвалення Закону «Про декларування вищими посадовими особами України, державними службовцями 1-3 категорії та керівниками органів місцевого самоврядування майна, доходів і витрат» (такий законопроект був розроблений УНП ще у 2005 році, однак не знайшов підтримки тодішнього депутатського корпусу), а також закону про люстрацію за корупційною ознакою.

У контексті становлення ефективної політичної системи, УНП вважає за необхідне "запровадження системи виборів до ВР на основі відкритих регіональних виборчих списків" (Виборчий кодекс із такою нормою також був розроблений представниками УНП у 2002 році). "Така система допоможе ліквідувати головну проблему виборів за партійними списками: коли люди обирають лідера, а він у списку тишком-нишком проводить олігархів, корупціонерів та інших далеких від політики осіб, які в парламенті легко змінюють політичний колір. Цю неприємність у Верховній Раді минулого скликання пережили і БЮТ, і “Наша Україна”", - зазначив Я.ДЖОДЖИК.

Він наголосив, що УНП й далі наполягає на внесенні змін до законодавства про політичні партії щодо можливості їх об`єднання (такі пропозиції УНП розробила та направила до Мін’юсту у лютому ц.р.), та щодо запровадження внутрішньопартійної демократії – зокрема, обрання керівників партійних органів будь-якого рівня має відбуватися шляхом таємного голосування.

Я.ДЖОДЖИК також висловив занепокоєння загрозою "зменшення уваги демократичної коаліції до питань збереження та розвитку національної ідентичності українців". Тому у своїх пропозиціях УНП, за його словами, наполягає на введенні в Програму дій коаліції заходів на забезпечення статусу української мови як єдиної державної (зокрема, через ведення всієї офіційної ділової документації, навчання у ВУЗах та всіх загальноосвітніх школах лише українською мовою), пріоритет розвитку української культури, мови, книговидання (зокрема, через податкові пільги меценатам, введення податку на рекламу іноземними мовами на території України, вимога щодо 100% дубляжу усіх кінофільмів іноземних виробників, тощо).

"УНП також вважає принциповим питанням для демократичної коаліції розставити крапки над "і" у ставленні до української історії – через ухвалення постанови Верховної Ради про визнання воїнів ОУН-УПА борцями за незалежність України та встановлення кримінальної відповідальності за публічне заперечення Голодомору 1932-33 рр. як акту геноциду українського народу", - зазначив Я.ДЖОДЖИК.