The New York Times: Підтримка "Свободи" викликала здивування й тривогу

Про це пише газета The New York Times у коментарі, надрукованому в п'ятницю під заголовком "Українські ультранаціоналісти продемонстрували неочікувану силу на виборах", переклад якоъ наводить "Укрінформ".

"Непередбачено сильний результат "Свободи" на виборах 28 жовтня (соцопитування прогнозували, що партія не подолає 5-відсоткового бар'єру, щоб увійти до парламенту) викликав тривогу, включаючи застереження з боку Ізраїлю щодо росту антисемітизму та ксенофобії в Україні", - пише автор публікації. Водночас він заспокоює читачів, опираючись на заяви лідера партії О.Тягнибока, що "Свобода" - не антисемітська, не ксенофобська та не антиросійська політична сила, а "лише єдина проукраїнська партія".

Видання нагадує, що Олег Тягнибок уже мав депутатський значок, однак був позбавлений його своїми колегами через заяви про те, що під час Другої світової війни українці "хоробро боролися з москалями, німцями, жидами та "іншою нечистю". "Вісім років потому Тягнибок готується повернутися до парламенту вже не як окремий член широкої коаліції, яким він обирався тоді, а лідером "Свободи" - ультранаціоналістичної партії правого крила, яка контролюватиме 38 з 450 місць, або 8,5% національного законодавчого органу", - підкреслюється в публікації.

Водночас, на думку видання, все не так просто: Тягнибок лише намагається продемонструвати "згладжений шарм", який допоміг "Свободі" отримати підтримку у "своєму традиційному оплоті" - на україномовному Заході. Тягнибок використав невдоволення населення щодо економічного застою та розчарування людей владою.

Видання із посиланням на коментарі "експертів з екстремізму" вказує, що такий підхід використовують також інші лідери ультраправих партій, що повернулися до "менйстриму" в багатьох європейських країнах, включаючи Угорщину, Польщу та Румунію.