Головне за день: огляд топ-новин

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Ярославський таки продав ФК «Металіст»

Ярославський склав з себе повноваження президента ФК "Металіст", заявивши, що за сім років інвестував в команду і підготовку Харкова до Євро-2012 більше $ 570 млн. Новим власником футбольного клубу стане група компаній «ГазУкраіна».

У Кабмін зайшли нові міністри (список)

Віктор Янукович провів масштабні кадрові призначення в уряді, у ньому з'явилися нові обличчя.

Табачник, Лавринович, Богатирьова, Захарченко і Колобов зберегли свої крісла

Президент перепризначив п'ятьох міністрів. Крім того, портфель зберіг міністр аграрної політики Микола Присяжнюк.

Королевська стала міністром

Наталія Королевська очолила міністерство соціальної політики. В опозиції таке призначення розцінили як політичний прикол. Сама Королевська заявила, що погодилася на посаду, бо не звикла ховати голову в пісок.

Янукович розподілив обов'язки між віце-прем'єрами

Сергій Арбузов займеться торгівлею і фінансами, Юрій Бойко став головним по вугіллю та енергетиці, Олександр Вілкул перейматиметься проблемами ЖКГ, а Олена Лукаш здійснюватиме загальне керівництво роботою Секретаріату Кабміну і його керівника.

Названо склад нового Кабінету Міністрів

Віктор Янукович сформував Миколі Азарову нову команду. Заодно Президент здійснив міні-адміністративну реформу - ліквідував одне міністерство і створив два нових відомства і дві служби.

Азаров розповів «новеньким», що таке робота міністра

Прем'єр-міністр провів перше засідання новопризначеного Кабміну і вже встиг дати Наталії Королевській перше доручення.

У центрі Києва - близько 30 ДТП, рух транспорту паралізовано

Крім рясного снігопаду, на пробки вплинули періодичні перекриття руху в зв'язку з проїздом перших осіб держави.

Тимошенко пожаліла Азарова

Екс-прем'єру після оголошення складу уряду стало шкода Миколу Азарова. Тимошенко зазначила, що він лише номінально обіймає посаду керівника уряду. "Це приблизно, як мати генеральські погони, але залишитися без армії", - зауважила лідер «Батьківщини».

Суд відмовився звільнити Луценка за станом його здоров'я

На виїзному засіданні суду в Менській колонії клопотання захисту екс-міністра про звільнення його за станом здоров'я було відхилено. Хоча сам Луценко заявляв, що з таким букетом хвороб повинен бути звільнений.