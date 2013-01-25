Рибак готовий поставити на голосування запуск «Ради-3»

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

«Про систему« Рада-3 ». Я доручив комітету з регламенту, щоб він розглянув всі питання», - сказав спікер, відзначивши, що ця система була створена ще 8 років тому, але чомусь не запущена в роботу.

В. Рибак повідомив, що «поставив завдання фахівцям», щоб вони до 5 лютого (початку роботи Верховної Ради - УНІАН) «перевірили нормативні документи».

«Зараз фахівці вивчають. І я думаю, що я надам можливість комітетові 4 лютого на Погоджувальній раді Верховної Ради, щоб він проінформував по цій системі. Я готовий поставити на голосування, щоб Верховна Рада ухвалила рішення, щоб ця система працювала», - заявив спікер парламенту. При цьому він додав: «Тому що мене бентежить, що до мене приходять люди і кажуть -«треба негайно запускати». А я, дивлячись в очі, питаю: «А чому ви особисто, сидячи на моєму місці, не включали цю систему?».