Могильов сів на екскаватор і зніс ворота на пляж у Ялті (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського уряду, перед тим, як знести ворота, А.Могильов сказав: «Кримчани втомилися від незаконних огорож. Власнику цієї будови дали місяць, щоб звільнити прохід до моря. Він законне рішення проігнорував. Сьогоднішнім заходом ми попереджаємо всіх, хто веде таку діяльність у Криму, - всі незаконні огорожі будуть демонтовані».

Прем'єр Криму підкреслив, що всі спроби незаконно перегородити вхід на громадські пляжі і надалі жорстко припинятимуться - відповідно до закону. При цьому відповідальність нестимуть не лише власники незаконних огорож і шлагбаумів, але й чиновники на місцях, які допустили порушення закону.

«Пляжі - це власність громадян України. Буде проведена перевірка законності всіх будівель, які перегороджують прохід на пляжі. У разі невідповідності закону, вони будуть демонтовані», - заявив голова Радміну.

Як повідомляв УНІАН, Мінкурортів Криму наприкінці 2012 року звернулося до власників дач і інших будівель, які незаконно перекривають доступ туристів до пляжів і Чорного і Азовського морів, з вимогою добровільно прибрати огорожі до березня 2013 року. З березня Мінтуризму автономії обіцяє почати масштабне розчищення берегової лінії від незаконних перешкод.

Українське законодавство обмежує ведення господарської діяльності у прибережних захисних смугах, а також забороняє будівництво будь-яких споруд, окрім гідротехнічних, гідрометричних і лінійних. Це передбачає доступність пляжів для користування туристами і жителями півострова.

У Криму, за офіційними даними, 558 пляжів. З них 339 - пляжі санаторно-курортних і оздоровчих установ, 219 – громадські пляжі.