Опозиція знову завела мову про імпічмент Януковичу

13:49, 07 лютого 2013
Політика
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Опозиція зареєструвала у ВР низку законопроектів, зокрема, щодо імпічменту Президента, антикорупційної перевірки чиновників, пільг.

Рада

Лідери опозиційних фракцій зареєстрували у парламенті низку законопроектів.

Так на сайті ВР зазначено, що за підписами Арсенія Яценюка, Віталія Кличка та Олега Тягнибока сьогодні були зареєстровані проекти законів: Про порядок імпічменту Президента України; Про антикорупційну перевірку чиновників усіх рівнів; Про скасування необґрунтованих пільг і привілеїв для осіб, уповноважених на виконання функцій держави; Про Національне антикорупційне бюро.

Також опозиційні лідери зареєстрували проекти Постанов ВР: Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів фальсифікацій на виборах до Верховної Ради України, які відбулися 28 жовтня 2012 року; Про Звернення Верховної Ради України до Генеральної прокуратури з приводу необхідності вжиття невідкладних заходів щодо припинення практики перешкоджання діяльності народних депутатів України, зокрема, шляхом несанкціонованого втручання в роботу телекомунікаційних систем операторів мобільного зв'язку України; Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів неприйняття присяги новообраними народними депутатами України О.Табаловим і А.Табаловим та законності набуття ними депутатського мандата.

Наразі зазначені документи на сайті ВР не відкриваються, водночас зазначено, що їх «передано на розгляд керівництву».

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