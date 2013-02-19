Міжнародна та Європейська федерації журналістів підтримали колектив УНІАН

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в заяві цих організацій, текст якої міститься на офіційному сайті Міжнародної федерації журналістів.

“Міжнародна федерація журналістів та її регіональний осередок, Європейська федерація журналістів, висловили сьогодні свою стурбованість через зростаючу критику щодо політичного втручання в Українському незалежному інформаційному агентстві новин (УНІАН)”, - написано в заяві.

“Ми стурбовані, що інформаційне агентство, яке мало довіру професіоналів та громадськості, стає інструментом політиків”, - заявив президент Міжнародної федерації журналістів Джим Бумелья.

“Ми підтримуємо журналістів УНІАН в їхній боротьбі за журналістику як громадське благо та закликаємо менеджмент поважати професійні стандарти та припинити триваючу кампанію утисків персоналу”, - заявив президент Європейської федерації журналістів Арне Кьоніг.

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У документі зазначається, що інформаційне агентство УНІАН - одне з найстаріших та найбільших інформаційних агентств України.

“Його вимога щодо збалансованого та незалежного висвітлення політичного розвитку перебуває під загрозою після зміни менеджменту в 2012 році, що поставило його редакційну незалежність під зростаючі ризики”, - написано у заяві Міжнародної та Європейської федерацій журналістів.

У документі також зазначається, що у травні 2012 року журналісти агентства вимагали створення незалежної Редакційної ради, але їм було відмовлено в цьому.

“Замість того новий менеджмент примушував досвідчених журналістів залишати роботу…”, - підкреслили Міжнародна та Європейська федерація журналістів.

Крім того, в заяві нагадується, що в листопаді 2012 року менеджмент агентства надав інструкції про заборону оприлюднення статей, в яких згадується Президент України Віктор Янукович в негативному контексті, а подальші загрози оштрафувати двох журналістів за оприлюднення критичних статей призвели до рішучого протесту з боку партнера Міжнародної федерації журналістів - Незалежної медіа-профспілки України.

У заяві також зазначається, що 11 лютого 2013 року опозиційні політичні партії обвинуватили УНІАН в оприлюдненні неправдивих, викривлених повідомлень.

“Не тільки втрата грошей інформаційним агентством УНІАН, однак його перетворення на ще один голос для української влади ще більше вразить свободу медіа в Україні”, - цитується в заяві голова Незалежної медіа-профспілки України Юрій Луканов.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого на сайті агентства з’явилися неправдиві повідомлення про діяльність опозиційних політиків Сергія Власенка та Олександри Кужель.

13 лютого цього року колектив агентства звернувся з публічним звернення до основного власника Ігоря Коломийського, Президента Національного союзу журналістів України Олега Наливайка та глави групи “1+1” Олександра Ткаченка, в якому висловив протест проти руйнування репутації агентства та вимагав відкликання менеджменту призначеного спочатку 2012 року, запровадження тимчасового управління агентства та створення Редакційної ради. Під зверненням, станом на сьогодні, поставили підписи 60 співробітників УНІАН. До цього часу колектив не отримав відповіді на своє звернення.

Колектив агентства також звернувся до міжнародних організацій, зокрема, Ради Європи, ОБСЄ, ЄС з описом ситуації, що склалася, із закликом про допомогу.

Свою підтримку журналістам агентства вже висловили низка українських політиків, в тому числі і Олександра Кужель, постраждала від оприлюднення неправдивої інформації про неї.