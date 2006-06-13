Створення міжфракційної більшості спричинить судову колізію

Створення так званої «міжфракційної більшості» може спричинити колізію, яку у змозі був би вирішити лише Конституційний Суд України відповідним тлумаченням норм законодавства.

Про це заявив УНІАН юрист Сергій ВЛАСЕНКО, який наприкінці 2004 року представляв інтереси тодішнього кандидата у президенти Віктора ЮЩЕНКА у Верховному Суді під час оскарження результатів другого туру виборів.

Юрист відзначив, що він особисто розуміє норму Конституції таким чином, що суб’єктом створення більшості є фракції, а не частково фракції разом з окремими депутатами. Також С.ВЛАСЕНКО зазначив, що таке трактування передбачає, що матиме право на життя лише та більшість, яка створена на основі фракцій, і це відповідає логіці імперативного мандату і виборам за партійними списками.

«Це питання тлумачення норм законодавства, хоч я не виключаю, що існують і інші тлумачення, однак інших розумних тлумачень цієї норми я не чув», - сказав юрист.

Тобто міжфракційна більшість не була би тією більшістю, яка передбачена Конституцією, тому в разі її створення Президент зберіг би право розпуску парламенту, вважає С.ВЛАСЕНКО.

Водночас юрист не виключає, що в разі підписання Президентом відповідного указу про розпуск парламенту учасники новоствореної міжфракційної більшості могли би не погодитися з рішенням глави держави.

Відповідно, розтлумачити норми законодавства у цьому випадку міг би лише Конституційний Суд, який на сьогодні не сформовано, відзначив юрист.

Він також додав, що це лише юридичний аспект, і тому треба дивитися на проблему ще і з точки зору політичної доцільності. Так, сказав С.ВЛАСЕНКО, повторні вибори вигідні Партії регіонів, комуністам та частково соціалістам, і невигідні БЮТ та «Нашій Україні».

Як повідомляв УНІАН, представники Партії регіонів заявляють про намір створити міжфракційну більшість за участю фракції КПУ та ще 25 окремих народних депутатів з інших фракцій. Загалом така більшість налічувала би 231 депутата.

Водночас представник «Нашої України» Роман ЗВАРИЧ заявив, що Президент у разі створення міжфракційної більшості може розпустити парламент.

Водночас ст.83 Конституції передбачає: «У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України».

При цьому згідно зі ст.90, Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо «протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції».