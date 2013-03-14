МЗС України схвалює заклики Європарламенту розблокувати Раду

Міністерство закордонних справ України наголошує на виключній важливості розблокування та забезпечення ефективної роботи Верховної Ради України відповідно до рекомендацій депутатів Європейського парламенту.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Департаменту інформаційної політики МЗС щодо обговорення ситуації в Україні під час пленарного засідання Європейського парламенту 13 березня в Страсбурзі.

Як зазначили у зовнішньополітичному відомстві, ці дебати щодо ситуації в Україні в Європейському парламенті стали третьою подібною дискусією за останні 10 місяців і засвідчили високу увагу цієї впливової європейської інституції до нашої держави.

В МЗС вважають що така постійна увага депутатського корпусу ЄС – це логічний прояв підтримки Європейським парламентом євроінтеграційних прагнень українського народу. Відповідно, високими є й очікування Європейського парламенту від України.

Ключовим підсумком дебатів стало чітке засвідчення налаштованості Європейського парламенту на підписання з Україною Угоди про асоціацію під час саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі в листопаді цього року, відзначили в МЗС.

«Вітаємо й усвідомлення Європейським парламентом важливості та відповідності цієї Угоди інтересам як для України, так і Європейського Союзу», - підкреслюється в повідомленні.

Також в МЗС підкреслили, що на особливу увагу заслуговують чіткі сигнали щодо нагальної необхідності об’єднання зусиль опозиції та влади заради європейського майбутнього нашої держави та, зокрема, підписання всеохоплюючого двостороннього документа, який, за словами виступаючих, надасть реальні інструменти для «розбудови Європи в Україні».

У зв’язку з цим МЗС України підкреслює виключну важливість розблокування та забезпечення ефективної роботи Верховної Ради України відповідно до рекомендацій депутатів Європейського парламенту.

«Ключову роль у процесі підготовки Угоди про асоціацію до підписання відіграватиме посилення координації процесу європейської інтеграції відповідно до Указу Президента України про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 березня ц.р.», - підкреслюється в коментарі.

Як повідомляв УНІАН, депутати Європейського парламенту під час дебатів щодо України, які відбулися пізно ввечері 13 березня у Страсбурзі, відзначили наявність низки системних проблем в Україні і закликали політиків в Києві до конкретних дій для того, щоб підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС стало реальністю в листопаді цього року.

При цьому комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле висловив думку, що останні події в Україні представляють собою парадокс.

Він зазначив, що протягом останніх тижнів відбувалася інтенсивна робота між Брюсселем та Києвом з тим, щоб очікування ЄС від України не розходилися зі справами, а підписання Угоди про асоціацію стало можливим на саміті “Східного партнерства” у листопаді цього року у Вільнюсі.

Разом з тим, комісар зазначив, що ситуація в Україні залишається складною.

Видимою ілюстрацією таких складнощів Ш.Фюле назвав триваючу блокаду Верховної Ради України, що, за його словами, особливо розчаровує після того, як українському парламенту вдалося більшістю голосів схвалити резолюцію щодо євроінтеграції України.

“Україна потребує, щоб влада створила середовище, сприятливе для діалогу, як так само сильно потребує конструктивної опозиції, яка повністю бере на себе відповідальність перед українським народом”, - сказав комісар.

Він також зазначив, що деякі останні кроки, здійснені українською владою, суперечать зобов’язанням, взятим Києвом на себе під час останнього саміту Україна-ЄС. Серед таких кроків комісар, зокрема, назвав ситуацію навколо позбавлення мандату народного депутата України захисника екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко Сергія Власенка.