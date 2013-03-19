Фракція ПР поповнилася ще одним нардепом

Народний депутат Іван Мирний увійшов до складу фракції Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту повідомив голова ВР Володимир Рибак.

Він зазначив, що входження І.Мирного до фракції Партії регіонів відбулося згідно з Регламентом Верховної Ради та особистої заяви депутата.

Як повідомляв УНІАН, ЦВК 17 січня зареєструвала І.Мирного народним депутатом замість Ігоря Прасолова, який у грудні 2012 року був призначений на посаду міністра економічного розвитку і торгівлі.

22 лютого І.Мирний склав присягу народного депутата України. Він був обраний до Верховної Ради за списком Партії регіонів.