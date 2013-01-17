ЦВК зареєструвала нардепом «номер 79» зі списку Партії регіонів

Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала народним депутатом України Івана Мирного, який на парламентських виборах 28 жовтня 2012 року обирався за виборчим списком Партії регіонів за номером 79.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК.

І.Мирного було зареєстровано замість Ігоря Прасолова, який у грудні 2012 року був призначений на посаду міністра економічного розвитку і торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня Верховна Рада України ухвалила постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата від Партії регіонів І.Прасолова.

Центральна виборча комісія 6 грудня 2012 року завершила процедуру реєстрації 445 народних депутатів, обраних на парламентських виборах 28 жовтня.

ЦВК визнала обраними 445 з 450 народних депутатів через неможливість встановити результати виборів у п'яти одномандатних виборчих округах у зв'язку з порушеннями законодавства під час підрахунку голосів. Зокрема, депутатські мандати отримали 225 депутатів, які обиралися за партійними виборчими списками, та 220 мажоритарників.

Згідно з офіційними результатами виборів народних депутатів 28 жовтня, Партія регіонів отримала 72 депутатські мандати, ВО "Батьківщина" – 62, партія "УДАР" – 34, Комуністична партія України – 32, ВО "Свобода" – 25. Крім того, до нового складу парламенту увійшли 220 депутатів, які були обрані в одномандатних виборчих округах як висуванці політичних партій або самовисуванці.