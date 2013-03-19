Арбузов сьогодні поспілкується із журналістами

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, прес-конференція пройде в клубі Кабінету міністрів.



Як повідомляв УНІАН, раніше прес-служба заявила про скасування запланованих на сьогодні прес-конференцій С.Арбузова і віце-прем'єр-міністра Юрія Бойка.