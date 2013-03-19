Арбузов сьогодні поспілкується із журналістами

10:57, 19 березня 2013
Політика
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Прес-конференція першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова відбудеться сьогодні о 14.00.

прес-конференція пройде в клубі Кабінету міністрі

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, прес-конференція пройде в клубі Кабінету міністрів.

Як повідомляв УНІАН, раніше прес-служба заявила про скасування запланованих на сьогодні прес-конференцій С.Арбузова і віце-прем'єр-міністра Юрія Бойка.

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