Азарова обурює, що опозиція хоче змінити «капітана»
11:40, 19 березня 2013Політика
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Відсутність єдності опозиції і влади під час кризи перешкоджає успішному розвитку економіки, вважає Азаров.
Микола Азаров звинувачує опозицію
Відсутність єдності опозиції і влади під час кризи перешкоджає успішному розвитку економіки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході прес-конференції заявив прем'єр-міністр Микола Азаров.
Зокрема, глава уряду зазначив, що за час роботи його Кабміну не було періоду, коли б вплив світової кризи істотно слабшав.
"А в цей час наша доблесна опозиція, яка повинна була б бути членом однієї державної команди, і, як то кажуть, підтримувати корабель на плаву, вона то влаштовує саботаж, то розповість, що потрібно капітана змінити, то штурман не подобається. А що відбувається з таким кораблем, якщо немає твердого керівництва і єдиного курсу? Погано такому кораблю", - сказав М.Азаров.
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