Депутати створили групу з контролю за особистим голосуванням у ВР

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», про це сказав народний депутат Андрій Шевченко.

За словами А.Шевченка, ці спостерігачі працюють у ложі преси та здійснюють фото- та відеофіксацію голосування.

«Як тільки вони бачать ознаки неперсонального голосування - одразу повідомляють про це народним депутатам, які знаходяться у залі», - сказав А.Шевченко.

Зокрема він зазначив, що завдяки роботі спостерігачів від опозиції - вдалося двічі добитися переголосування у зв’язку з тим, що представники провладної більшості голосували не своїми картками.

Також він повідомив, що окрім спостерігачів від «Батьківщини», за індивідуальним голосування також стежать представники руху «Чесно».

Окрім того, А.Шевченко звернувся до журналістів з проханням також долучитися до цього процесу.

«Сьогодні в об’єктивах ваших камер твориться історія України. Відстоїмо персональне голосування – відстоїмо парламентаризм і, дасть Бог, почнемо наводити порядок в Україні», - наголосив А.Шевченко.

У свою чергу народний депутат Михайло Хміль повідомив, що фракція «Батьківщина», з метою забезпечення контролю за особистим голосуванням, ухвалила рішення створити спеціальну групу з числа народних депутатів, яка стежитиме за особистим голосуванням у сесійній залі. Координацію такої робочої групи покладено на народних депутатів: А.Шевченка, М.Хміля та Максима Бурбака.