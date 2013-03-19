Єфремов думає, що «Батьківщина» дарма судиться за мандат Власенка

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов заявив на брифінгу.

Він підкреслив, що “у нас сьогодні вирішилася ціла низка питань політичних, перш за все приведення до присяги депутата від фракції «Батьківщина» (йдеться про Романа Стаднійчука - УНІАН) замість Власенка, що само собою вирішує юридичну частину проблеми з приводу цього питання”.

О.Єфремов зазначив, що якщо фракція «Батьківщина” “направила свого депутата, то я не розумію подальші дії їх у судових справах тому, що вони просто самі себе дискредитують в юридичному плані”.