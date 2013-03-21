Чепак каже, що криміналізувати «наклеп» без обговорення не можна

22:44, 21 березня 2013
Політика
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Усі законодавчі ініціативи щодо впровадження кримінальної відповідальності за наклеп повинні проходити широке громадське та експертне обговорення.

Чепак вимагає широкого обговорення

Як повідомляє прес-служба Президента України Віктора Януковича, на цьому наголосила Прес-секретар Президента України, керівник Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захисту прав журналістів Дарія Чепак під час засідання експертної ради з питань приведення українського законодавства до європейських стандартів у сфері медіа, яка діє в рамках програми «Відкрита розмова».

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«Я хочу звернути увагу всіх учасників і можливих ініціаторів законодавчих ініціатив у цьому напрямку на важливість обговорення усіх деталей таких законопроектів у першу чергу з громадськими організаціями, міжнародним експертним середовищем, експертами всередині України», - наголосила Д.Чепак.

Вона також підкреслила, що будь-які зміни в галузі законодавства, які стосуються медіа, повинні впроваджуватися тільки після широкого експертного обговорення.

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