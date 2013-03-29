«Доктор Пі» поскаржився судді на тортури в СІЗО

Про це пише Комерсант-Україна.

На судовому засіданні у справі "Доктора "Пі" передбачалося опитати понад 20 свідків - співробітників Кременчуцької районної лікарні. Однак пан Слюсарчук відмовлявся вийти з машини, пояснюючи, що "хворий" і "не в змозі слухати справу".

Крім того, він наполягав на "негайному лікуванні його бронхів".

"Ось уже кілька днів я хворий, але мені не дають ніяких ліків. Протягом тижня співробітники львівського СІЗО знущаються наді мною фізично і психологічно. Мене б'ють, заламують руки і годинами тримають у наручниках. Прошу вас захистити мене від цих тортур і припинити психологічний тиск на мене. Мені погрожують, що переведуть в камеру до геїв, де мене згвалтують. У київському СІЗО такого не було", - сказав підсудний.

Адвокати Андрія Слюсарчука поспішили надати судді довідку про стан здоров'я підзахисного, де був вказаний діагноз - ГРЗ. Сторони процесу прийшли до думки, що "в такому стані Андрій Слюсарчук не може бути присутнім на суді", після чого суддя оголосив перерву до 8 квітня.

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У свою чергу, головний фахівець із зв'язків з громадськістю управління Державної пенітенціарної служби у Львівській області Мирослав Демків сказав, що "звинувачення, висунуті Андрієм Слюсарчуком, не відповідають дійсності": "Ніхто його не б'є і не загрожує йому. Він дотримує всі умови режиму, від їжі не відмовляється. Можу лише зазначити, що він дуже зневажливо ставиться до персоналу СІЗО". Мирослав Демків підтвердив, що Андрій Слюсарчук "кілька днів тому відчув себе погано", але лікарі визнали, що він може знаходитися в суді.

Як повідомляв УНІАН, кілька років тому в ЗМІ з'явилася серія публікацій про феноменальні здібності А.Слюсарчука, який відтворював по пам'яті великі обсяги інформації, зокрема, 30 мільйонів цифр у числі «Пі» після коми. А.Слюсарчук також, назвавшись нейрохірургом, лікував хворих людей. Він став лауреатом Державної премії України, йому було присвоєно звання професора.

Проте за результатами розслідування газети «Експрес» з'ясувалося, що А.Слюсарчук – самозванець, який не має навіть вищої освіти. За даними ЗМІ, він калічив десятки людей, зафіксовано, щонайменше, три смертельні випадки.

Стосовно А.Слюсарчука львівська міліція порушила 2 кримінальних справи - за підозрою в шахрайстві і за підозрою у використанні підроблених документів.

У жовтні 2012 року ЗМІ повідомляли, що слідство встановило, що в результаті «лікувальної практики» А.Слюсарчука, відомого як «Доктор Пі», померли шість чоловік. Загалом ж у справі десять епізодів незаконної лікувальної практики.

22 січня Солом’янський районний суд Києва відхилив клопотання захисту про звільнення А.Слюсарчука під заставу в 130 тис. грн, мотивуючи тим, що злочини, у здійсненні його обвинувачують , є тяжкими, і передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

22 лютого Колегія суддів Апеляційного суду Львівської області ухвалила рішення, що справа А.Слюсарчука, якого обвинувачують у підробці документів, шахрайстві, завданні тяжких тілесних ушкоджень, які привели до смерті потерпілого, і незаконній лікарській діяльності, слухатиметься у Львові.

5 березня А.Слюсарчука привезли по етапу з Києва до Львова для участі у засіданні Сихівського районного суду Львова.