Євродепутат: дотеперішня поведінка України є неприйнятною

Голова комітету із закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок вважає за необхідне заборонити в’їзд до Європейського Союзу тим носіям державних функцій в Україні, які справді порушують європейські принципи.

Про це він заявив в інтерв’ю DW, пояснюючи, чому євродепутати підтримали спрощення візового режиму з Україною та подовжили моніторингову місію.

Як сказав Е.Брок, «ми виступаємо за спрощення візового режиму з Україною. Ми вважаємо, що в людей має бути можливість їздити в Європу, особливо у молодих людей, які приїздять на навчання. Вважаю, це сприяє більшій європеїзації України».

Водночас, на запитання «Чи можна очікувати подальших візових пільг?», Е.Брок зауважив: «По-перше, слід вирішити питання безпеки, а також створити технічні умови. Це не питання політики - просто без цього візова лібералізація не функціонуватиме. По-друге, ми мусимо зробити так, щоб цим не користалися ті носії державних функцій в Україні, які справді порушують європейські принципи. Приміром, так є у випадку з Білоруссю. Ми знаємо, що США застосували цей механізм проти заступника генпрокурора Рената Кузьміна. Мусить бути зрозуміло, що той, хто причетний до порушення прав людини, не може користуватися свободою пересування».

У відповідь на запитання «Якщо певні посадовці на кшталт Рената Кузьміна більше не зможуть їздити до ЄС, це, на Вашу думку, вирішить питання?», Е.Брок сказав, що «це не лише питання особисто Кузьміна. Це в цілому стосується відомства генерального прокурора. Україні необхідна реформа кримінально-процесуального права. У випадку Кузьміна саме він несе особисту відповідальність за справу Юлії Тимошенко та інші випадки вибіркового правосуддя. Наші посланці Пет Кокс і Александр Квасневський у рамках місії Європарламенту чітко дали зрозуміти, що дотеперішня поведінка України є неприйнятною».

Коментуючи головні тези доповіді моніторингової місії Кокса-Квасневського, Е.Брок зазначив, що «є певний успіх, зокрема, звільнення екс-голови Міністерства внутрішніх справ Юрія Луценка, а також деякі зміни в кримінально-процесуальному праві. Але всім зрозуміло, що цього недостатньо. Питання залишаються і до вибіркового правосуддя, зокрема у випадку Тимошенко, і до роботи Генеральної прокуратури, і до нового виборчого законодавства, яке має бути імплементоване у відповідності до рекомендацій Венеціанської комісії Ради Європи. Цей вирішальний пункт сформулювала у грудні Рада міністрів закордонних справ ЄС. Україна мусить працювати над виконанням передумов до підписання Угоди про асоціацію в листопаді на саміті Східного партнерства у Вільнюсі».