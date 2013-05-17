Геращенко: ПР і КПУ десятий рік провалюють ратифікацію Конвенції з усиновлення

Народний депутат України Ірина Геращенко (фракція «УДАР») називає «правовим нігілізмом» ініціативу Партії регіонів відправити на доопрацювання проект закону "Про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення".

Про це депутат заявила у коментарі УНІАН.

Геращенко наголосила, що «міжнародну конвенцію не можна ані допрацювати, ані внести у неї будь-які зміни. Можна тільки або приєднатися до неї, або ні. Натомість, ми можемо потім внести свої законодавчі ініціативи на підтримку та врегулювання проблемних, на наш погляд, питань у цьому документі. Наприклад, нам потрібно створити державний реєстр дітей, всиновлених іноземцями, щоб більш ретельно відслідковувати їх долі, а також передбачити для них можливість отримання в Україні безкоштовної вищої освіти, наприклад».

При цьому вона вважає, що більшість депутатів взагалі не знають тексту Конвенції та не розуміють її суті.

«Всиновлення українських дітей іноземцями в нашій країні дозволено давно, саме тому нам і потрібна ратифікація цієї Конвенції – для врегулювання цієї процедури, для забезпечення прозорості її функціонування, - говорить Геращенко. – Взагалі ратифікацію цього документу ось уже десятий рік провалюють – Партія регіонів та КПУ. Дивує, що цього разу документ був поданий їхнім же Президентом, але його знов провалили. У цьому – все фарисейство такої позиції: Президент подає документ на голосування, бо змушений міжнародними зобов’язаннями, але з його команди більшість не дає за проект закону достатньої кількості голосів. Тому оцей стогін про долю дітей від людей, які ніколи нікого не всиновили, огидний. Ми повинні виходити не з лукавства псевдопатріотичного, а з інтересів дитини».

Коментуючи статтю 32 документу – про здійснення посередницької діяльності по усиновленню на комерційних засадах Геращенко зазначила: «Щодо цих агенцій посередницьких, то можна на національному рівні виписати механізми їх роботи та контролю за нею, але не можна через лицемірний страх перекреслювати можливість знайти родину для маленької, хворої, одинокої людини».

Позафракційний депутат Олесь Доній вбачає у «проваленні» відповідного закону специфічні політичні мотиви. В коментарі УНІАН він сказав: «Наприклад, Партія регіонів та КПУ повністю продемонстрували у цьому випадку свою близькість до Росії у гуманітарній сфері (як відомо, Держдума РФ нещодавно заборонила іноземцям всиновлювати російських дітей, – УНІАН). Інтереси дітей тут просто стали заручниками. Що стосується позиції «Свободи», то вона викликає подив, але ця політична сила вже неодноразово демонструвала, що є далекою, м’яко кажучи, від європейський цінностей та світових тенденцій», - вважає він.

При цьому депутат вважає корисним для своїх колег, що голосували проти ратифікації Конвенції, відвідати дитячі будинки, особливо – з хворими дітьми, або хоча б побувати у родинах, де є всиновлені діти: «Можливо, тоді б вони змінили свою точку зору».

Член фракції Партії регіонів Михайло Чечетов, який голосував «проти» приєднання до цієї конвенції, у коментарі нашому агентству зазначив, що «депутати з різних фракцій, діаметрально протилежних за ідеологією, побачили, що в цьому законі закладені потенційні механізми брудної корупції, пов’язаної з продажем дітей через посередницькі фірми. Гадаю, юристи на Банковій щось недогледіли в цьому документі, тому я вважав за необхідне не підтримувати проект закону на даний момент, а відправити його на доопрацювання. І нехай ще відповідні представники уряду і Уповноважений з прав дітей прийдуть до нас в парламент та розвіють наші сумніви стосовно цієї Конвенції».

*** Більше коментарів депутатів щодо усиновлення дітей – на сайті УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня ц. р. Верховна Рада України не підтримала у першому читанні проект закону "Про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення", внесений Президентом України.

За дане рішення проголосували лише 123 народних депутатів (за необхідних 226) із 413, зареєстрованих в сесійній залі. Не голосували у повному складі фракції “Свобода” та КПУ. Документ підтримали: 11 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 60 - з фракції “Батьківщина”, 35 — з фракції “УДАР” і 17 позафракційних.

ВР направила даний законопроект на доопрацювання в комітети парламенту.

За це рішення проголосували 287 із 419 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Нагадаємо, у законопроекті зазначено: “Україна заявляє, що дитина, яка проживає в Україні, може виїхати з її території для влаштування до держави, що приймає, лише після набрання чинності рішенням суду України про усиновлення цієї дитини".

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що однією з можливих форм передачі дитини на виховання в сім'ю є міждержавне усиновлення.

Конвенція покладає зобов'язання на державу, що приймає, перед державою походження дитини здійснювати контроль і всебічно охороняти права усиновленої дитини. Серед іншого, стаття 9 конвенції встановлює обов'язок держави надавати на запит інформацію про усиновлену дитину.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закликав парламент ратифікувати Конвенцію про захист дітей та співпрацю у питаннях міждержавного усиновлення (Гаазька конвенція).