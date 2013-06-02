Регіонал звинувачує УДАР у фальсифікаціях на виборах у Василькові

Народний депутат від Партії регіонів Сергій Кацуба заявляє, що представники партії «УДАР» нібито спеціально використовують технології фальсифікацій для того, щоб дискредитувати владу на позачергових виборах у Василькові Київської області.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Партії регіонів, Кацуба нібито був свідком того, як «все відбувалося».

«Сьогодні вранці під час відкриття виборчих дільниць у Василькові тільки я один був присутній як народний депутат від Партії регіонів. В цей час вже близько 10 народних депутатів від «УДАРу» були на виборчих дільницях. Вони поводилися зухвало, провокували людей і погрожували начальникам комісій. Також заявляли про те, що нібито від Партії регіонів роздавалися якісь листівки», - сказав Кацуба.

За його словами, «представники «УДАРу» підвезли до виборчих дільниць «молодчиків в спортивній формі, які представлялися журналістами».

«На даний момент у мене складається таке враження, що фракція «УДАР» у повному складі присутня у Василькові. Вони спеціально використовують технології фальсифікацій для того, щоб дискредитувати владу», - заявив депутат.

«Нам нічого фальсифікувати результати виборів, адже ні для кого не секрет, що у кандидата від «УДАРу» і так вкрай низький рівень підтримки», - висловив упевненість Кацуба.