Головне за день: огляд топ-новин

Більш детальна інформаційна картина дня у нашому огляді:

Беркут не пускає журналістів у Межигір'я (фото)

Журналісти метою свого візиту називають контроль за рішенням суду про заборону мирної акції.

Янукович у письмовій формі звернувся із посланням до Верховної Ради

Президент України Віктор Янукович у письмовій формі звернувся із щорічним посланням до Верховної Ради, заявив представник Президента у парламенті Юрій Мірошниченко. Опозиція ж у відповідь на це склала свої примірники Щорічного послання Президента на трибуні Верховної Ради. Згодом опозиція пояснили свої дії і висунула вимоги: Янукович, вибори, Кіпр. А глава фракції ПР Олександр Єфремов засудив цей «показовий демарш».

Велика вода з Європи через 10-20 днів може затопити Україну

Жителі потенційно небезпечних міст і сіл України вже почали готуватися до великої води.

Тимошенко просить суд розглядати справу ЄЕСУ без неї

Юлія Тимошенко просить Київський районний суд Харкова розглядати клопотання захисту у справі щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» за її відсутності на судовому засіданні.

Маніфестанти у Стамбулі висунули вимоги до влади

Маніфестанти в Стамбулі сформулювали кілька вимог до влади Туреччини, серед яких розширення демократичних свобод.

Рибак відкрив засідання ВР із ложі суддів

Після того, як опозиція заблокувала трибуну і президію ВР, голова Верховної ради Володимир Рибак закрив ранкове і відкрив вечірнє засідання парламенту із ложі суддів.

Рибак назвав імена ще двох «тушок» із Батьківщини

Двоє народних депутатів України із фракції Батьківщина написали заяви про вихід із фракції. Пізніше нардеп Одарченко розповів, за чиєю квотою були обрані ці депутати.

«Свобода» б'ється з регіоналами: у хід пішли пляшки з водою (відео)

«Свободівці» не дають «регіоналам» голосувати за інших депутатів.

Опозиція підловила на кнопкодавстві Рибака і Калєтніка (фото)

Спікер ВР Володимир Рибак та перший віце-спікер Ігор Калєтнік не могли голосувати за прийняття законів під час вечірнього засідання ВР, бо сиділи на місцях, які не обладнані засобами для голосування. А Сергій Єфремов на брифінгу підтвердив, що регіонали сьогодні голосували чужими картками.

Нацбанк обмежив готівкові розрахунки сумою 150 тисяч

Правління Національного банку України затвердило постанову про обмеження готівкових розрахунків між фізичними особами до 150 тис. грн з 1 вересня 2013 року.

Бютівець заявляє, що йому пропонували стати «тушкою» за 5 мільйонів доларів

Народні депутати від “Батьківщини” заявляють про спроби підкупу членів їхньої фракції Партією регіонів. Натомість лідер фракції ПР заявив, що не бачить сенсу купувати депутатів у опозиції, якщо вони все одно не голосують так, як потрібно ПР.