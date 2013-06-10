Фаріон зрозуміло, що Табачник здійснює політику Путіна

Про це вона сказала в коментарі агентству УНІАН.

За її словами, відповідна ініціатива міністра науки і освіти України Дмитро Табачника - це “втілення стратегії зросійщення України”.

“Зрозуміло, що міністр освіти здійснює в Україні політику Володимира Путіна. Остання соціологія свідчить, що вони катастрофічно ідеологічний грунт з-під ніг втрачають”, - зазначила Фаріон.

За її словами, “вже тільки 28% українців голосували би за надання російській мові статусу другої державної і лише 2% абітурієнтів обрали предмет «російська мова» для тестування, а це є повний крах для їхньої політики зросійщення України”.

Депутат наголосила, що, “перебуваючи в такій агонії, а агонія виражена в цифрах, вони вдаються до насильного запровадження цієї мови (йдеться про російську мову - УНІАН) в школи”.

“Це дуже хороший іспит для директорів шкіл, для батьків, які мають проявити тут гідну позицію. Ми вже пережили 1938 рік, коли російська мова стала обов'язковою, ми пережили 1958 рік, коли українська мова стала необов'язковою, тобто їхні намагання приречені на поразку, тому що виросло нове покоління українців, які не хочуть жити в імперії”, - підкреслила вона.

Фаріон заявила, що “Табачник - це тінь 37-го року, і ця тінь 37-го не може давати інших рекомендацій, ніж дає, ця тінь безсовісно бреше, адже під час Години запитань до уряду у Верховній Раді я йому особисто ставила питання, чи буде це так (запровадження російської як другої іноземної мови для вивчення у школах - УНІАН), а він відповів, звісно, що так не буде”. За її словами, “це типово кадебістська модель побудови ще однієї держави на території Української держави”.

Фаріон переконана, що батьки мають “захистити своїх дітей від цієї навали зросійщення” .

На уточнююче запитання з приводу можливого тиску на керівників управлінь освіти, на директорів шкіл і батьків щодо вибору мови, депутат відповіла: “Є закон - чим більший тиск, тим більший опір”.

“Треба виявляти громадянську непокору. На мене що - не тиснули, на моїх батьків - не тиснули свого часу? Але ми залишилися собою і зберегли гідність. Треба писати заяву про те, що дитина не хоче вивчати російську, а хоче вивчати іспанську, німецьку та інші мови. Чому ми все виправдовуємо якимось тиском? Подивіться, як захищають парк турки, подивіться, як в облозі в Боснії парламент. Що значить тиск? Борітеся - поборете, не будете боротися - поборять вас”, - наголосила Фаріон.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня на засіданні ВР під час Години запитань до уряду, відповідаючи на запитання депутата Фаріон з приводу запровадження з 5-го класу вивчення російської мови як іноземної, міністр освіти Табачник підкреслив, що не нав’язує школам вивчення російської мови з 5-го класу як іноземної.

Табачник наголосив: “Вас невірно зовсім інформували. Жодним чином ніхто не запроваджує примусове вивчення другої іноземної мови з 5-го класу”.

За словами міністра, на сьогодні обов’язковим є вивчення англійської мови з 1-го класу, а згідно з державним стандартом, вивчення другої іноземної мови обов’язкове в усіх школах з 5-го класу, але вибір іноземної мови, яка обов’язково вивчається з 5-го класу, належить до прерогативи освітньо-педагогічного колективу.

Він зазначив, що другу іноземну мову обирає педагогічна рада разом із батьками.

Як наголосив Табачник, до мов, які можна обрати для навчання, “належать без винятку всі європейські мови за умови, що є відповідні кадри, оскільки російська мова є мовою ООН і також європейською мовою, і ніхто не може стримувати ті школи, які бажають вибрати російську мову як другу обов’язкову іноземну мову з 5-го класу”.

Раніше повідомлялось, що з нового навчального року набуває чинності розпорядження Міністерства освіти і науки про обов'язкове вивчення в школах другої іноземної мови. Згідно з новими правилами, з 5-го класу вводиться обов'язкове вивчення другої іноземної мови. Нею може бути будь-яка іноземна мова чи російська або інша мова національних меншин.