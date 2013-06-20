Посол США пояснив, чим має закінчитися виборча реформа в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав під час свого виступу на круглому столі з питань виборчої системи України.

“Ми вважаємо, що процес реформування виборчого законодавства має бути відкритим, і всі виборчі закони не повинні розроблятися невеликою урядовою групою”, - сказав Теффт.

За його словами, процес розробки виборчого закону має бути відкритий для громадянського суспільства, всіх політичних сил і опозиції. “Кінцевий продукт має відображати високий ступінь консенсусу серед політичних сил і не повинен змінюватися з кожними виборами”, - додав Теффт.

Він зазначив, що вибори, які проведені за законодавством, котре має недоліки, викликають підозру в міжнародної спільноти і українських людей.

Теффт зазначив, що Україна має гарантувати рівні можливості для всіх впродовж виборів. При цьому він нагадав, що парламентські вибори 2012 року критикувалися саме з цього питання.

«Відсутність рівності, зловживання адміністративними ресурсами призвело до непрозорої кампанії, зокрема це стосується фінансування партій”, - сказав посол. На його переконання, для того, щоб вдосконалювати виборче законодавство, Україна має зосередитися на справедливому висвітленні виборів і зробити все, щоб адміністративними ресурсом не зловживали.

“Опозиція і громадянське суспільство мають працювати разом з урядом для створення належного виборчого законодавства”, - вважає Теффт

Посол також зазначив, що для проведення наступних виборів на належному рівні необхідно ухвалити Виборчий кодекс, який би заклав підвалини для майбутніх президентських і парламентських виборів.

Щодо закону про референдум, то Теффт сказав, що референдум має відображати точки зору уряду і опозиції, а також всіх експертів, і бути свідченням відкритого процесу співпраці. “Референдум має повністю відповідати парламентським процесуальним правилам і нормам. Проведення референдуму має бути відкритим і не бути предметом маніпуляцій”, - сказав посол.

На його переконання, закон про референдум має бути потужним демократичним інструментом і має бути ретельно розробленим з урахуванням всіх конституційних процедур для того, щоб суспільство прийняло ці результати, і рівень довіри був високим.

Теффт також зазначив, що США разом з європейськими партнерами і міжнародною спільнотою готові допомогти українському суспільству в тому, щоб наступні вибори були більш прозорими. “Законодавча реформа не повинна бути зосереджена лише на виборчому законодавстві, а забезпечити справжні умови для того, щоб обмежити використання адміністративного ресурсу, а також забезпечити прозорість виборчого процесу”, - сказав посол.