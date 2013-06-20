Глава МЗС Німеччини на півдня прилетить до Києва
Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле завтра, 21 червня, відвідає Київ, аби обговорити долю Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Як повідомляє Deutsche Welle, візит відбудеться за ініціативи німецької сторони.
Глава німецького МЗС проведе у Києві півдня - зупинка відбудеться дорогою до литовського Каунаса. Як пояснили у Міністерстві закордонних справ Німеччини, Вестервелле поінформує литовське керівництво про зміст переговорів у Києві. Литва 1 липня перебирає головування в ЄС.
Пріоритети Литви, зокрема поглиблення відносин зі східними сусідами ЄС та європейська енергетична політика, є також важливими питаннями для Німеччини, зазначили у зовнішньополітичному відомстві ФРН. У Вільнюсі надають особливого значення «Східному партнерству» ЄС, зокрема долі Угоди про асоціацію з Україною, яку планується підписати у литовській столиці наприкінці листопада, якщо буде виконано всі вимоги.
21 червня Вестервелле зустрінеться з Президентом України Віктором Януковичем, прем’єр-міністром Миколою Азаровим та главою МЗС Леонідом Кожарою. Крім того, на порядку денному керівника зовнішньополітичного відомства Німеччини також зустрічі з донькою екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Євгенією Тимошенко і лідерами опозиційних партій - «УДАР» Віталієм Кличком та головою політради «Батьківщина» Арсенієм Яценюком.
У німецькому зовнішньополітичному відомстві зазначили, що на зустрічах ітиметься про те, наскільки Україна виконує вимоги ЄС, висунуті до підписання Угоди про асоціацією, а також "про остаточне розв'язання проблеми вибіркового правосуддя". Як дали зрозуміти співрозмовники у Берліні, подальшій долі Юлії Тимошенко тут приділяють центральне значення.
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"Німеччина підтримує європейський шлях України. Ми хочемо налагодити тісніші зв'язки між Україною та ЄС і сподіваємося на підписання Угоди про асоціацію восени. Але цей шлях асоціації з ЄС може відбутися лише на основі спільних європейських цінностей", - зазначено в офіційному повідомленні Міністерства закордонних справ ФРН про візит Вестервелле.
"Німеччина визнає прогрес, якого Україна вже досягла на цьому шляху. Однак подальші реформи, особливо в галузі правосуддя, є конче необхідні у наступні місяці. Німеччина готова підтримати Україну на цьому шляху", - йдеться у повідомленні.