Глава МЗС Німеччини на півдня прилетить до Києва

Як повідомляє Deutsche Welle, візит відбудеться за ініціативи німецької сторони.

Глава німецького МЗС проведе у Києві півдня - зупинка відбудеться дорогою до литовського Каунаса. Як пояснили у Міністерстві закордонних справ Німеччини, Вестервелле поінформує литовське керівництво про зміст переговорів у Києві. Литва 1 липня перебирає головування в ЄС.

Пріоритети Литви, зокрема поглиблення відносин зі східними сусідами ЄС та європейська енергетична політика, є також важливими питаннями для Німеччини, зазначили у зовнішньополітичному відомстві ФРН. У Вільнюсі надають особливого значення «Східному партнерству» ЄС, зокрема долі Угоди про асоціацію з Україною, яку планується підписати у литовській столиці наприкінці листопада, якщо буде виконано всі вимоги.

21 червня Вестервелле зустрінеться з Президентом України Віктором Януковичем, прем’єр-міністром Миколою Азаровим та главою МЗС Леонідом Кожарою. Крім того, на порядку денному керівника зовнішньополітичного відомства Німеччини також зустрічі з донькою екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Євгенією Тимошенко і лідерами опозиційних партій - «УДАР» Віталієм Кличком та головою політради «Батьківщина» Арсенієм Яценюком.

У німецькому зовнішньополітичному відомстві зазначили, що на зустрічах ітиметься про те, наскільки Україна виконує вимоги ЄС, висунуті до підписання Угоди про асоціацією, а також "про остаточне розв'язання проблеми вибіркового правосуддя". Як дали зрозуміти співрозмовники у Берліні, подальшій долі Юлії Тимошенко тут приділяють центральне значення.

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"Німеччина підтримує європейський шлях України. Ми хочемо налагодити тісніші зв'язки між Україною та ЄС і сподіваємося на підписання Угоди про асоціацію восени. Але цей шлях асоціації з ЄС може відбутися лише на основі спільних європейських цінностей", - зазначено в офіційному повідомленні Міністерства закордонних справ ФРН про візит Вестервелле.

"Німеччина визнає прогрес, якого Україна вже досягла на цьому шляху. Однак подальші реформи, особливо в галузі правосуддя, є конче необхідні у наступні місяці. Німеччина готова підтримати Україну на цьому шляху", - йдеться у повідомленні.