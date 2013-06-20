В Кабміні заявили, що інтеграція в ЄС без Митного союзу є «запрошенням на «Титанік»

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив Урядовий уповноважений України з питань співробітництва з Російською Федерацією, державами-учасницями СНД, ЄврАзЕс Валерій Мунтіян сьогодні в ході Петербурзького міжнародного економічного форуму.

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«Для мене побудова Євразійського економічного союзу – це побудова Ноєва ковчега, на нас дивиться весь світ. А запрошення України в зону вільної торгівлі і в Європейський Союз у таких умовах, без участі в Митному союзі і ЄЕП, на мою думку – це запрошення на «Титанік», - сказав Мунтіян.

«Світ стоїть на порозі хаосу, і для того, щоб не допустити броунівського руху, глави трьох держав зробили дуже правильний вибір - вони показали головний вектор. За Євразійським економічним союзом майбутнє, і Україна бачить себе в цьому союзі», - заявив він.

Мунтіян підкреслив, що всі наукові розрахунки, математична і економічна модуляція, експертні оцінки говорять про те, що Україна повинна бути в Євразійському економічному союзі.

«Європейський Союз 7 років у рецесії, за темпами розвитку на 191 місці, вони роблять зону вільної торгівлі з американцями, і це їх національне право, але я хочу попередити, що розрахунки показують, що вони одержать лише 400 тис. робочих місць – для всього Євросоюзу, в якому 287 млн працюючих, – ефект буде, в ідеалі, 0,25% зростання», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня Мунтіян заявив, що економічна інтеграція України з країнами Митного союзу і ЄЕП може привести до приросту українського ВВП на рівні близько 2% щорічно.

«Що стосується ВВП, розбіжності за мінімальними і максимальними прогнозами становлять від 1,8 до 2,2% зростання ВВП у перший рік. У наступні роки значення ефекту зменшуватиметься, але все одно залишиться позитивним і становитиме не менш як 1,5–1,7% приросту ВВП щорічно», - сказав Мунтіян.

За його словами, експертна група розробила вісім сценаріїв математично-економічних оцінок на короткостроковий (1-3 роки) і середньостроковий (5-7 років) періоди. Відповідно до цього аналізу, економічна інтеграція України з країнами Митного союзу, ЄЕП і ЄС є доцільною.

31 травня прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова Євразійської економічної комісії Віктор Христенко підписали меморандум про поглиблення взаємодії між Євразійською економічною комісією (ЄЕК) і Україною. Меморандум передбачає надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і одержати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 року.

Євразійська економічна комісія створена рішенням президентів Росії, Білорусі і Казахстану наприкінці 2011 року як єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу і Єдиного економічного простору (на сьогодні до її складу входять РФ, Білорусь, Казахстан з можливістю приєднання інших країн). Має статус наднаціонального органу управління. Організація не підпорядкована жодному з урядів трьох країн. Рішення обов'язкові для виконання на території трьох країн. З 1 січня 2012 року на території Росії, Білорусі і Казахстану почала працювати нова інтеграційна структура - Єдиний економічний простір (ЄЕП). ЄЕП має стати важливою віхою на шляху до створення більшого інтеграційного об'єднання - Євразійського економічного союзу, ідею якого ще в 1994 році запропонував Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв. Євразійський економічний союз планує розпочати свою роботу з 1 січня 2015 року.